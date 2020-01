Transfergerüchte: Hertha BSC, Schalke & Bayer 04 nun auch an Tobido interessiert?

Mittwoch, 01.01.2020 - 10:42 Uhr

Von: Asanka Schneider

Endlich ist das Transferfenster geöffnet! Das werden sich sicherlich einige Klubs sagen, die nun auf dem Transfermarkt Nägel mit Köpfen machen können. In den letzten Wochen kursierten einige sehr interessante Transfergerüchte in den nationalen und internationalen Medien und es werden unter Garantie nicht weniger sein, die in den nächsten 30 Tagen durch die Presse ziehen werden.

Und auch heute gibt es ein paar heiße Transfermarkt News, über die wir berichten möchten. Dabei geht es gleich um drei Bundesligisten, die anscheinend Interesse an einem Barca-Juwel gezeigt haben, nachdem beim FC Barcelona durchsickerte, dass man Jean-Clair Tobido kurzfristig abgeben würde.

Barca will Tobido verleihen

Der französische U20-Nationalspieler kam im Januar 2019 für eine Million Euro vom FC Toulouse zu Barca in die spanische La Liga. Allerdings verfügte er damals schon über einen Marktwert von rund 8 Millionen Euro. Barca hat sich also damals schon ein absolutes Schnäppchen gesichert.

Der junge Innenverteidiger, der ebenso auf der Sechs als auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, wird eine große Zukunft vorausgesagt. Und auch beim FC Barcelona sieht das so, denn der spanische Spitzenklub will sein Talent lediglich für 6 Monate verleihen. Eine Kaufoption soll laut „Foot Mercato“ ausgeschlossen sein.

Hertha BSC und Schalke 04 denken über Tobido nach

Zudem berichtet das Portal über neue Hertha BSC Transfergerüchte, wonach Jean-Clair Tobido auch das Interesse der Alten Dame geweckt haben soll. Der Klub sucht zwar jemanden für die Sechs, aber ob das am Ende Tobido sein wird, wenn er lediglich für die Rückrunde zur Verfügung stünde, ist mehr als fraglich.

Weitere Transfergerüchte um den 20-jährigen Abwehrspieler führen zum FC Schalke 04. Hier könnte eine Leihe tatsächlich Sinn ergeben, denn die beiden gesetzten Innenverteidiger Salif Sané und Benjamin Stambouli sind beide verletzt. Von daher wäre das Risiko für Schalke 04 sehr gering, denn man bekäme einen Innenverteidiger, der kurzfristig verfügbar wäre und in der Rückrunde aushelfen könnte.

Buhlt Bayer Leverkusen noch um das Talent?

An Jean-Clair Tobido war kürzlich auch schon Bayer 04 Leverkusen interessiert, wenn man der Transfermarkt Gerüchteküche Glauben schenken kann. Demnach habe man laut der spanischen Zeitung Sport“ über einen Transfer diskutiert, wobei eine Rückkaufoption thematisiert wurde. Diese ist nun wohl hinfällig

Der französische Jung-Nationalspieler ist heiß begehrt und das nun auch in Leverkusen. Allerdings muss man sich auch bei Bayer 04 Leverkusen die Frage gefallen lassen, ob ein Transfer von Tobido überhaupt Sinn ergibt, wenn dieser lediglich für die Rückrunde zur Verfügung steht?

AC Mailand, Southampton und Co ebenfalls dran

Neben Interessenten aus der Bundesliga gibt es noch zahlreiche weitere potenzielle Abnehmer für den Rechtsfuß im Diensten des FC Barcelona! So nennt das Portal „Foot Mercato“ auch noch Klubs aus der Premier League (England), aus der Serie A (Italien) und aus der Ligue 1 (Frankreich).

Genauer gesagt soll es sich dabei um den FC Southampton, FC Watford, AS Monaco und um den AC Mailand handeln, die den französischen Innenverteidiger ebenfalls ins Visier genommen haben sollen! Es dürfte spannend werden im Fall von Tobido, denn sein Talent und seine Fähigkeiten auf dem Platz sind unbestritten! Es steht uns ein heißer Winter bevor, in dem wohl noch einige Transfergerüchte auftauchen werden.