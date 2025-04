Transfergerüchte: Hansa Rostock vor Verpflichtung von Florian Carstens?

Montag, 07.04.2025 - 12:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es könnte alles sehr schnell gehen, denn der FC Hansa Rostock scheint mit Florian Carstens eine Alternative für Ex-Kapitän Damian Roßbach aufgetan zu haben. Roßbach hatte seinen Stammplatz bereits vor dem Winter verloren und dass sein auslaufender Vertrag verlängert wird, ist äußerst fraglich. Dieser kann sich nach einer bestimmten Anzahl von Einsätzen automatisch um ein weiteres Jahr verlängern, doch danach sieht es nicht aus.

Auf der anderen Seite muss ein passender Ersatz her und wie die Boulevardzeitung „Bild“ aktuell berichtet, sollen die Hanseaten starkes Interesse an Florian Carstens gezeigt haben. Der 26-jährige hingegen, kann seinen aktuellen Klub Wehen Wiesbaden im Sommer nach aktuellem Stand ablösefrei verlassen, da sein Vertrag zum Saisonende ausläuft.

Verliert Wiesbaden mit Carstens eine Stammkraft?

Beim SV Wehen Wiesbaden gehört die 1,92 Meter große Abwehrkante zu den absoluten Leistungsträgern und ist eigentlich auch gar nicht aus der Stammelf wegzudenken. So stand er in dieser Saison der 3. Liga in 27 Partien auf dem Feld. Wettbewerbsübergreifend sind es bis dato sogar 30 Einsätze (1 Tor / 2 Vorlagen). Schon länger soll er sich dank seiner Leistungen auf dem Radar des FC Hansa Rostock befinden.

Bei den Ostseestädtern soll Florian Carstens eine tragende Rolle spielen, die er mit seiner Köpergröße und Wucht ausfüllen dürfte. Vor allem sein Kopfballspiel dürfte dem Drittligisten behilflich sein. Carstens, der beim FC St. Pauli ausgebildet wurde und beim Kiez-Klub auch seinen Durchbruch schaffte, blickt indes auf insgesamt 41 Partien in der 2. Liga zurück.

Vertrag von Carstens läuft in Wiesbaden aus

Mit seiner Erfahrung soll er Hansa Rostock ab der kommenden Saison weiterhelfen. Der SV Wehen Wiesbaden würde mit einem Carstens-Abschied einen immens wichtigen Spieler verlieren und dabei keinen Cent Ablöse kassieren. Im Sommer 2020 wechselte der Abwehrspieler zunächst auf Leihbasis vom FC St. Pauli nach Wiesbaden. Nur ein Jahr später verpflichtete man den Abwehrrecken ablösefrei.

Nach seinem Wechsel vom FC St. Pauli litt sein Marktwert ein wenig. War er damals noch 600.000 Euro wert, so wird sein Marktwert mittlerweile auf 350.000 Euro beziffert. Der Dauerbrenner der Hessen könnte mit ein wenig Glück in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen, sofern der FC Hansa Rostock im Saisonendspurt die nötigen Punkte einfährt. Momentan steht man auf Platz 8 der Tabelle und hat zugleich 8 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Wechsel im Sommer könnte bevorstehen

Sollten die Hansa-Verantwortlichen tatsächlich ernst machen, so dürfte Florian Carstens einen Vertrag für die dritte als auch für die 2. Liga vorgelegt bekommen. Für den Rechtsfuß wäre es zudem der zweite Wechsel im Profibereich, sofern sich die Hansa Rostock Transfergerüchte bewahrheiten sollten.

Auf der anderen Seite müsste man sich beim SV Wehen Wiesbaden um eine Alternative zu Carstens kümmern. Ein Abschied des Innenverteidigers wäre bitter und dennoch stehen die Zeichen durchaus auf Abschied. In den kommenden Wochen sollten alle Seiten Klarheit über die Zukunft Carstens´ haben.