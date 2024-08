Transfergerüchte: Hansa Rostock auf Stürmersuche – Haugen ein Thema?

Montag, 19.08.2024 - 13:38 Uhr

Von: Asanka Schneider

Trotz der Verpflichtung von Albin Berisha sucht der FC Hansa Rostock noch nach einem weiteren Stürmer. Der Neuzugang traf direkt bei seinem Debüt für die Kogge bei der 1:5-Pleite im DFB-Pokal gegen Hertha BSC. Die Stürmersuche bei Hansa geht dennoch in die nächste Runde. Gesucht wird ein großgewachsener Stürmer, der ebenfalls weiß, wo das Tor steht.

Glaubt man den Ausführungen von „Tipsbladet“ aus Dänemark, so sollen die Hansa-Verantwortlichen auch schon eine Option ausgemacht haben, die bei Aarhus GF unter Vertrag steht. Die Rede ist von Sigurd Haugen. Für den 27-jährigen soll es bereits ein erstes Angebot gegeben haben, welches Hansa nach Dänemark schickte.

Leihe zu NAC Breda war von Erfolg gekrönt

Mit einer Körpergröße von 1,87 Meter passt der dänische Mittelstürmer perfekt ins Anforderungsprofil des FC Hansa Rostock. In der vergangenen Saison wurde er an NAC Breda ausgeliehen. Bei seinem Leihklub kam Sigurd Haugen zwar in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend zwar auf 34 Einsätze, jedoch musste er sich oft genug mit der Jokerrolle zufriedengeben.

Und diese Rolle füllte der ehemalige norwegische U19-Nationalspieler bestens aus. Satte 10 Tore konnte Haugen erzielen und legte dabei noch zwei weitere Treffer auf. Vor allem in den Play-offs in der Aufstiegsrunde trumpfte er groß auf. In sechs Partien netzte der Norweger insgesamt 4 Mal ein. Damit trug er maßgeblich zum Aufstieg bei.

Hansa Rostock unterbreitet Angebot

Nach seiner Rückkehr nach Dänemark könnten sich die Wege zwischen Sigurd Hauge und Aarhus GF allerdings in diesem Sommer trennen, denn der FC Hansa Rostock wurde angeblich bereits mit einem Angebot in Höhe von 134.000 Euro vorstellig. Zum Vergleich: sein aktueller Marktwert liegt bei circa 700.000 Euro. Man kann davon ausgehen, dass sein aktueller Klub diese Offerte abgelehnt hat, denn der Vertrag des 27-jährigen Angreifers läuft noch bis Ende 2027, sodass sich Aarhus GF eine höhere Ablöse erhoffen kann.

Zudem berichtet „Tipsbladet“ darüber, dass auch andere Klubs am Stürmer interessiert seien, deren Angebote ebenfalls keine Zustimmung erhielten. Bedeutet also, dass Hansa Rostock hierbei noch einmal nachlegen müsste, falls man Nägel mit Köpfen machen möchte.

Wechselt Haugen in die 3. Liga?

Für Sigurd Haugen wäre ein Wechsel in die 3. Liga gleichbedeutend mit dem vierten Transfer ins Ausland. Zuvor stand er bereits für knapp ein Jahr in Belgien bei Royale Union-Saint Gilloise, NAC Breda in den Niederlanden und eben bei Aarhus GF unter Vertrag.

Welche Vereine im Übrigen noch ihre Fühler nach dem Rechtsfuß ausstrecken, geht aus dem Bericht nicht hervor. Interessant für die Hansa-Bosse: Haugen könnte nicht nur im Sturmzentrum eingesetzt werden, sondern auch auf dem linken Sturmflügel.