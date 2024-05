Transfergerüchte: Dynamo Dresden beobachtet Nürnbergs Julian Kania

Donnerstag, 02.05.2024 - 15:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Frust bei den Verantwortlichen und den Fans der SG Dynamo Dresden ist groß, denn lange Zeit lag der Klub klar auf Aufstiegskurs zur 2. Liga. Mittlerweile sind die Sachsen auf Platz 5 abgerutscht und haben 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz – einen Zähler mehr zum direkten Aufstiegsplatz.

Es sieht so aus, als würden die Dresdener auch in der kommenden Saison in der 3. Liga verweilen. Die Kaderplanung nimmt jedoch weiterhin Fahrt auf. Bisher konnte man mit Aljaz Casar und mit Dennis Duah zwei Spieler ablösefrei für die kommende Saison verpflichten. Zudem kommen zahlreiche Leihspieler zunächst zurück.

Ulf Kirsten beobachtet Kania für die SGD

Mit Julian Kania haben die SGD-Scouts zudem einen weiteren Spieler an der Angel, den man gerne in der nächsten Spielzeit im Rudolf-Harbig-Stadion begrüßen möchte. Dynamos Co-Trainer und Vereinslegende Ulf Kirsten war dafür eigens zur Partie zwischen der Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg und der Würzburger Kickers angereist, um sich von den Fähigkeiten von Julian Kania zu überzeugen, wie der „Bayerischer Fußballverband“ berichtete.

Über die vollen 90 Minuten war der 22-jährige Mittelstürmer für den „Glubb“ auf dem Feld, erzielte aber beim 1:0-Sieg über die Würzburger keinen Treffer. In der Regionalliga Bayern kam Kania in der laufenden Saison auf 28 Einsätze, in denen er 22 Buden erzielen und 9 weitere Treffer auflegen konnte. Starke Werte, die ihn immer wieder zu den Profis in die 2. Liga spülen.

Verleiht der 1. FC Nürnberg sein Sturm-Juwel?

Zweifelsfrei wird der 1,93 Meter großen Sturmkante eine Veranlagung für den Profibereich attestiert. Julian Kania verfügt über eine gute Technik, hat einen strammen Schuss und es mangelt auch nicht am Spielverständnis. Trotz dessen kam er bei den Profis zu lediglich vier Einsätzen, die ihm 53 Minuten Spielzeit bescheren sollten.

Dynamo Dresden scheint sich mit dem Mittelstürmer intensiver zu befassen und es könnte durchaus möglich sein, dass sich die Dynamo Dresden Transfergerüchte am Ende bewahrheiten. Die Frage ist nur, würde der 1. FC Nürnberg sein Sturm-Juwel im Sommer abgeben oder wäre lediglich eine Leihe möglich?

Julian Kania noch langfristig an Nürnberg gebunden

Genau mit dieser Frage wird man sich in Dresden beschäftigen. Hier kommt es am Ende auf das Verhandlungsgeschick an. Einen Tapetenwechsel würde Julian Kania sicherlich guttun, denn auch in der kommenden Spielzeit möchten die Dresdner gerne um den Aufstieg in die 2. Liga mitspielen.

Aktuell steht der Youngster beim 1. FC Nürnberg noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag. Bei einem Marktwert von rund 300.000 Euro wäre zudem auch eine Ablöse fällig. Kania verfügt über Weiterentwicklungspotenzial, über dessen man sich sowohl bei den Franken als auch bei Dynamo Dresden im Klaren sein dürfte.