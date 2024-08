Transfergerüchte: FC Hansa Rostock buhlt um Bahloul & Naderi

Mittwoch, 28.08.2024 - 15:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wenn man Montag, den 2. September das Transferfenster schließt, ist auch die Kaderplanung des FC Hansa Rostock beendet. Doch bis dahin könnte sich auf den letzten Metern noch einiges tun. Die Rostocker wollen auf dem Transfermarkt anscheinend noch nachlegen und suchen speziell für den Angriff Alternativen, wie beispielsweise der Bezahlsender Sky zu berichten weiß.

Glaubt man den dortigen Hansa Rostock Transfergerüchten, so soll der Drittligist gleich zwei Stürmer ins Auge gefasst haben, die mit dem Klub in Verbindung gebracht werden. Dabei handelt es sich zum einen angeblich um Ryan Naderi, der in der Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht.

Leihe oder fester Transfer von Naderi?

Ryan Naderi wechselte im Sommer 2021 aus der U19 von Dynamo Dresden an den Niederrhein und erhielt bei den Fohlen mittlerweile einen Profivertrag. Unter Trainer Gerardo Seoane kommt er allerdings in der Bundesliga noch nicht zum Zug könnte nun sein Glück bei der Kogge versuchen.

Dem Vernehmen nach sollen die FCH-Verantwortlichen mit Borussia Mönchengladbach in Verhandlungen stehen. War zunächst eine Leihe ein Thema an der Ostsee, so soll man nun an einem festen Transfer interessiert sein. Der Offensivspieler besitzt bei den ´Gladbachern allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Naderi bei Borussia Mönchengladbach vor Abschied?

Klar ist auch, dass eine Ablöse für den deutsch-tschechischen Mittelstürmer fällig wird. Bei einem Marktwert von rund 250.000 Euro dürfte diese allerdings recht moderat ausfallen. Die BMG-Verantwortlichen wären wohl bereit, den gebürtigen Dresdner gehen zu lassen. In der laufenden Saison kam Ryan Naderi bisher ausschließlich in der Regionalliga West zum Einsatz. In den 5 Partien, die er absolvierte gelangen ihm zwei Torbeteiligungen (1 Tor / 1 Vorlage).

Für die 1,93 Meter große Sturmkante, die nicht nur auf der Neun, sondern auch als hängende Spitze agieren könnte, wäre es der nächste Versuch, im Profifußball Fuß zu fassen. Es wäre zudem ein Neuanfang in der 3. Liga, auch wenn er sich seinen Karriereplan ein wenig anders vorgestellt haben könnte.

Bahloul ebenfalls Thema bei der Kogge

Neben Ryan Naderi soll Hansa Rostock indes auch Interesse an einer Verpflichtung von Sofian Bahloul gezeigt haben. Der 24-jährige Franzose steht aktuell in der österreichischen Bundesliga bei SCR Altach unter Vertrag und würde bei der Kogge die Flügel verstärken. Wie der „NDR" aktuell berichtet.

Der 24-jährige Flügelstürmer könnte auch im offensiven Mittelfeld aushelfen und somit für mehr Varianz im Spiel der Rostocker sorgen. In dieser Saison kam Bahloul für SCR Altach in allen vier Einsätzen als Rechtsaußen zum Einsatz. Klar ist, dass auch für diesen Transfer eine Ablöse fällig wird. Circa 400.000 Euro beträgt der Marktwert des 1,78 Meter großen Angreifers.