Transfergerüchte: Hansa Rostock bietet wohl für Stürmer Erlien

Montag, 12.08.2024 - 10:54 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Fehlstart des FC Hansa Rostock ist nach der 0:1-Niederlage in der 3. Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden perfekt. Nach zwei Spieltagen steht der Zweitliga-Absteiger mit einem Punkt auf Platz 16. Natürlich ist das nur eine Momentaufnahme und dennoch schrillen die Alarmglocken an der Ostsee. Der Klub sucht nach einem weiteren Stürmer, der Tore garantieren soll. Dabei richtet sich der Blick nach Norwegen, wie es scheint.

Laut „Nettavissen.nl“ sollen die Hansa-Verantwortlichen ein Auge auf Vegard Erlien geworfen haben, der bei Tromso IL unter Vertrag steht. In Deutschland dürften den 26-jährigen Norweger nur die wenigsten Fußballfans kennen, doch in seiner Heimat ist er recht bekannt. Mit seinen Leistungen in den vergangenen Monaten hat er sich dahin gehend anscheinend auch auf den Zettel der Rostocker gespielt.

Erlien punktet mit Treffsicherheit

Bei Tromso IL steht Vegard Erlien bereits seit Januar 2023 unter Vertrag. Zur damaligen neuen Spielzeit wechselte der Mittelstürmer ablösefrei von Ranheim IL zu seinem jetzigen Verein und absolvierte seither 48 Partien für seinen aktuellen Klub. Dabei konnte er 28 Torbeteiligungen sammeln (20 Tore / 8 Vorlagen).

Der 1,83 Meter große Angreifer weiß durchaus, wo das Tor steht. Und auch in der laufenden Saison, die im April bereits startete, gehörte Erlien in der Regel zu den Stammspielern seiner Mannschaft. Wettbewerbsübergreifend kommt der Mittelstürmer in dieser Spielzeit bereits auf 13 Partien, in denen ihm 4 Tore und 5 Vorlagen gelingen sollten.

Hansas Angebot von 400.000€ abgelehnt

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich Vegard Erlien im Juni verletzte und seitdem keine Partie mehr für Tromso bestritt. Um welche Verletzung es sich handelt, ist derzeit unklar. Somit ist auch nicht klar, wann der Angreifer wieder auf dem Platz stehen wird. Für die Hansa-Bosse ist dies scheinbar kein Grund, um von einem möglichen Transfer Abstand zu nehmen.

Besagter Artikel berichtet gar von einem ersten Angebot des FC Hansa Rostock. Dem Vernehmen nach soll der Drittligist rund 400.000 Euro für die Dienste Erliens geboten haben. Tromso lehnte wohl ab, aber es wird weiterhin munter verhandelt, wenn man den Hansa Rostock Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Bessert Hansa Rostock nach?

Vegard Erlien besitzt beim norwegischen Traditionsklub einen Vertrag bis Ende 2025, sodass sein aktueller Verein nicht unbedingt gezwungen ist, ihn zügig verkaufen zu müssen, um eine adäquate Ablöse zu erzielen. Bei einem Marktwert von rund 1,2 Millionen Euro, dürfte es also auch keine Überraschung gewesen sein, dass das erste Hansa-Angebot abgelehnt wurde.

Sollte Hansa Rostock Erlien, der im Übrigen auch auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen kann, tatsächlich ins Ostseestadion locken können, so wäre es für den Spieler selbst seine erste Station im Ausland. In den nächsten Tagen dürfte sich herausstellen, ob Erlien zur Kogge wechselt oder eben nicht.