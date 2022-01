HSV Transfergerüchte: Leeds-Stürmer Crysencio Summerville im Gespräch

Dienstag, 25.01.2022 - 10:39 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der Hamburger SV hat auf der Ersatzbank von Leeds United Verstärkung für die Offensive auserkoren. Zumindest kursieren HSV Transfergerüchte, wonach der Zweitligist an Flügelstürmer Crysencio Summerville dran ist, der beim englischen Erstligisten einen schweren Stand hat. Die Verhandlungen befinden sich wohl auch schon in einem fortgeschrittenen Stadium.

Bislang hat sich der Hamburger SV auf dem winterlichen Transfermarkt in Zurückhaltung geübt. Doch kurz vor Schließung des Transferfensters am kommenden Montag brodelt die HSV Gerüchteküche. Die Rothosen haben mit Crysencio Summerville offenbar ihren ersten Winter-Neuzugang an der Angel

HSV Transfernews: Summerville soll auf Leihbasis kommen

Vom starken Interesse der Norddeutschen, die Fünfter der 2. Liga Tabelle weiter vom Bundesliga-Comeback träumen, berichtet zumindest „HSV1887tv“. Die Quelle genießt in und um Hamburg einen seriösen Ruf. Und danach scheint die HSV Transfernews um Crysencio Summerville sehr heiß zu sein.

Die Verhandlungen sind demnach schon weit fortgeschritten, wobei der Hamburger SV an einer Leihe mit Kaufoption bastelt. Der HSV Transfer könnte demnach in den nächsten Tagen vollzogen werden. Befeuert werden die Spekulationen durch die Tatsache, dass der 20-Jährige von Leeds United sehr gut ins Hamburger Beuteschema passt.

Flügelstürmer Crysencio Summerville passt ins Hamburger Beuteschema

Denn Summerville ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler. Zudem stünde dem HSV Verstärkung auf den Außenbahnen gut zu Gesicht. Die Flügel sind das Hoheitsgebiet von Summerville, der im vergangenen November für die niederländische U21-Nationalmannschaft debütierte.

Der junge, quirlige Niederländer mit Wurzeln im Surinam kann neben seiner bevorzugten rechten Außenbahn auch auf der linken Seite agieren. Zudem bringt Summerville alle nötigen Eigenschaften mit, die einen modernen Flügelstürmer auszeichnen. Der 1,74 Meter große Rechtsfuß ist technisch beschlagen und dribbelstark, gilt als sehr schnell und kann brauchbare Flanke schlagen.

HSV Transfer von Summerville kein großes Wagnis

Bei Leeds United hat Crysencio Summerville dennoch einen schweren Stand und seine Dienste sind kaum gefragt. In der laufenden Saison sammelte er gerade einmal 118 Spielminuten in der Premier League, die sich auf fünf Kurzeinsätze verteilen. Summerville, der im September 2020 von seinem Jugendklub Feyenoord Rotterdam zu Leeds wechselte, konnte sich somit auch in seinem zweiten Jahr bei den „Peacocks“ nicht durchsetzen und muss stattdessen oftmals bei der zweiten Mannschaft aushelfen.

Mit einem Leihwechsel zum Hamburger SV und der Aussicht auf mehr Einsatzminuten in der 2. Liga könnte Summerville seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Aufschwung verleihen. Und für die Rothosen würden bei einem HSV Transfer auf Leihbasis kein Risiko eingehen. In Leeds besitzt der flinke Flügelstürmer, dessen Marktwert auf 2 Millionen Euro taxiert wird, noch einen Vertrag bis 2023.

Mischen auch die Glasgow Rangers mit?

Anfang Januar wurde der Leeds-Bankdrücker Summerville noch mit dem schottischen Top-Klub Glasgow Rangers in Verbindung gebracht, wo mit der niederländischen Fußballlegende Giovanni van Bronckhorst ein alter Weggefährte den Trainerposten bekleidet. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei Feyenoord.

Doch bislang haben sich diese Premier League Transfergerüchte nicht erhärtet. Nach aktuellem Stand muss der HSV im Werben um Crysencio Summerville keine Konkurrenz fürchten. Nichtsdestotrotz drängt angesichts des nahenden Deadline Day die Zeit.