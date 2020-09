Transferticker: Herthas Nils Körber im Anflug auf den Hamburger SV?

Donnerstag, 17.09.2020 - 14:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Torwartfrage beim Hamburger SV nimmt eine neue Wendung, nachdem Julian Pollersbeck angeblich bei Olympique Marseille auf dem Zettel steht. Der 26-jährige Keeper soll laut „Sport1“ sogar kurz vor einem Wechsel nach Frankreich stehen. Grund genug, um beim HSV über eine Neuverpflichtung nachzudenken.

Der besagte Sportsender streut aktuelle Transfergerüchte um Nils Körber, der als dritter Torwart bei Hertha BSC im Kader steht. Bereits am Dienstag wurde der 23-jährige mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen, denn angeblich steht eine einjährige Leihe im Raum. Ebenso wäre es denkbar, dass eine Kaufoption in den Deal verankert wird.