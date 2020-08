Transfergerüchte: Funkt der HSV Union Berlin bei Luthe dazwischen?

Montag, 03.08.2020 - 15:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfermarkt Gerüchteküche hält auch heute wieder einige interessante Transfergerüchte bereit. So dreht sich vieles um Andreas Luthe, der beim FC Augsburg aussortiert wird. Der 33-jährige verdrängt in der abgelaufenen Saison Keeper Tomas Koubek, der die hohen Erwartungen seit seinem Wechsel vom FC Stade Rennes nur selten erfüllen konnte.

Ab dem 25. Spieltag der Bundesliga wurde er durch die neue Nummer eins Luthe im Kasten der Fuggerstädter ersetzt. Lange sollte die freudige Nachricht bei Andreas Luthe nicht währen, denn man sicherte sich zur neuen Spielzeit die Dienste von Rafal Gikiewicz!

Luthe auf dem Sprung zu Union Berlin?

Dieser soll als neuer Stammkeeper die Augsburger in die Saison führen. Für Luthe ist also kein Platz mehr und das hat man dem Torwart auch deutlich gesagt. Der 33-jährige kann sich also einen neuen Verein suchen. Ausgerechnet der 1. FC Union Berlin könnte dabei der nächste Arbeitgeber des scheidenden Torwarts sein.

Interessant dürfte das Transfergerücht um Andreas Luthe auf jeden Fall sein, denn der 1,95m-Hühne soll laut „Hamburger Morgenpost“ als Nachfolger von Rafal Gikiewicz präsentiert werden. Und auch der „kicker“ berichtet bereits über das Union Berlin Transfergerücht.

Hamburger SV ebenfalls an Luthe dran

Zunächst deutete alles auf einen Transfer von Julian Pollersbeck hin, der sich einen Wechsel an die Alte Försterei vorstellen konnte. Der Hamburger SV forderte zunächst 2 Millionen Euro Ablöse, was man in Köpenick wohl nicht bereit sei, auf den Tisch zu legen.

Pollersbeck soll den Klub dennoch verlassen – die Ausgangslage soll dabei sehr klar sein! Jedoch würde auch der Hamburger SV einen adäquaten Ersatz benötigen, der eben mit Andreas Luthe ausgemacht worden sein soll. Funkt der Zweitligist dem Aufsteiger von 2019 also noch dazwischen?

Andreas Luthe tendiert zum FCU

Für einen Wechsel von Luthe spricht, dass er sofort wechseln darf, wenn er einen Verein präsentiert, der die Forderungen vom FC Augsburg erfüllt. Der Abgang des Routiniers ist im Grunde bereits beschlossen. Luthe selbst tendiert eher zu einem Wechsel in die Hauptstadt, wie verschiedene Blätter berichten.

Allerdings scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein, denn der einstige Bundesliga-Dino scheint sich ernsthaft mit Andreas Luthe zu beschäftigen. Gerne möchte man ihn anscheinend verpflichten.

Zweikampf um Luthe entbrannt

Wie weit die Gespräche zwischen Luthe und dem 1. FC Union Berlin sind, kann man aus der Ferne nur schwer beurteilen. Ebenso, wie der Stand mit dem HSV aussieht lässt sich nicht eindeutig verifizieren. Fakt ist jedoch, dass bei einem finanziell besseren Angebot des HSV die Unioner im Poker um den Schlussmann ausgestochen werden könnten.

Die Transfer Gerüchteküche brodelt jedenfalls. Vor allem weil sowohl die Eisernen als auch die Hamburger einen neuen Torwart verpflichten möchten. Spannend dürfte es also in den nächsten Tagen allemal werden!