Transfergerüchte: Pollersbeck-Wechsel zu Union Berlin auf Zielgeraden

Samstag, 01.08.2020 - 14:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

In den letzten Wochen sind einige Spieler mit dem 1. FC Union Berlin in Verbindung gebracht worden. Kein Wunder, denn nachdem bekannt wurde, dass Rafal Gikiewicz seinen Vertrag bei Union Berlin zunächst nicht verlängern würde, tauchten immer mehr Transfergerüchte auf, die ihn mit diversen Vereinen in Verbindung brachten.

Am Ende wurde es der FC Augsburg, der den polnischen Nationalspieler in die Fuggerstadt lotsen konnte. Damit begann die Torwartsuche beim 1. FC Union Berlin. Zahlreiche Namen wurden seitdem bereits am Stadion An der Alten Försterei gehandelt – eingetütet wurde in dieser Hinsicht noch nichts.

Julian Pollersbeck vor Abschied beim HSV

Das kann sich aber nun ganz schnell ändern, wie der Pay-TV-Sender „Sky Sport“ nun erfahren haben möchte. Im Fokus der Schlagzeilen ist erneut Julian Pollersbeck geraten, der beim Hamburger SV vor dem Absprung stehen soll. Der 25-jährige konnte nach seinem Wechsel vom 1. FC Kaiserslautern zum HSV nicht vollends in die Erfolgsspur wechseln.

Immer wieder sah sich der Schlussmann Kritik vonseiten der Trainer als auch der Fans ausgesetzt. Die Folge: lediglich sechs Einsätze in der vergangenen Saison. Dabei besitzt Julian Pollersbeck hervorragende Voraussetzungen, um sowohl in der 2. Liga als auch in der Bundesliga zum Stammtorwart zu avancieren.

Pollersbeck-Wechsel bis Mittwoch erledigt?

Davon scheint man auch beim 1. FC Union Berlin überzeugt zu sein. Schon vor wenigen Tagen berichteten wir über das vermeintliche Interesse der Eisernen am U21-Europameister von 2017. Nun könnte aus dem Union Berlin Transfergerücht eine endgültige Transfer News werden.

Gemäß den Infos von „Sky Sport“ sollen die Gespräche zwischen den Berliner, dem Hamburger SV und der Pollersbeck-Seite bereits weit fortgeschritten sein. Im Raum schwebt eine Ablösesumme zwischen 600.000 Euro und 700.000 Euro. Der Hamburger SV will Pollersbeck gerne von der Gehaltsliste bekommen und den Deal angeblich bis Mittwoch über die Bühne gebracht haben. Dann beginnt nämlich der Saisonstart bei den Rothosen!

Neue Chance für Pollersbeck beim 1. FC Union Berlin

Beim 1. FC Union Berlin würde Pollersbeck bei einem Transfer nach Köpenick also der Nachfolger von Rafal Gikiewicz werden, der recht große Fußstapfen hinterlässt. Der polnische Keeper packte den legendären Aufstieg der Eisernen und sicherte mit seinem Ex-Klub gar den recht unerwartet sicheren Klassenerhalt.

Julian Pollersbeck hingegen steht am Scheideweg seiner Karriere. Der Transfer vom Hamburger SV in die Hauptstadt dürfte für ihn eine seltene Chance darstellen, endlich in der Bundesliga durchzustarten.

Teuchert und Schlotterbeck in Köpenick vorgestellt

Sollte Union Berlin also in den kommenden Tagen den Transfer des 25-jährigen bekanntgeben, so wäre es zugleich der siebte Transfer in diesem Sommer. Bisher konnten die Rot-Weißen nach der Festverpflichtung von Marius Bülter (1. FC Magdeburg) noch Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf), Sebastian Griesbeck (1. FC Heidenheim) und Keita Endo (Yokohama F. Marines) unter Vertrag nehmen.

Nico Schlotterbeck kommt zudem auf Leihbasis vom SC Freiburg an die Wuhle. Der Transfer von Cedric Teuchert (FC Schalke 04) wurde gestern bekanntgegeben. So langsam bekommt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ein neues Gesicht.