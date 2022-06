Transfergerüchte: HSV baggert an Nikola Dovedan vom 1. FC Nürnberg

Montag, 13.06.2022 - 16:38 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Auf der Suche nach einem neuen Offensivkräften schielt der Hamburger SV offenbar auch zur direkten Zweitliga-Konkurrenz. So machen HSV Transfergerüchte die Runde, wonach die Rothosen Nikola Dovedan vom 1. FC Nürnberg auf dem Zettel haben. Der Österreicher kann ablösefrei wechseln und könnte auch ein potenzieller Ersatz für den wechselwilligen Sonny Kittel sein.

Nachdem sich der 1. FC Nürnberg in der aktuellen Transferperiode schon zweimal beim Hamburger SV bedient hat und Stürmer Manuel Wintzheimer und Rechtsverteidiger Jan Gyamerah ablösefrei innerhalb der 2. Liga wechseln, könnte nun der HSV beim Club zuschlagen. Denn in der HSV Gerüchteküche nehmen die Spekulationen um Nikola Dovedan weiter Fahrt auf, die am Wochenende erstmals aufkochten.

FCN-Angreifer Nikola Dovedan Thema beim Hamburger SV

Der 27-Jährige, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, und 1. FC Nürnberg gehen nach zwei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Und wie die „Bild“ erfahren haben will, haben die Hamburger Interesse an Dovedan. Der Österreicher ist aber nicht nur aufgrund seines Vertragsstatus eine spannende Personalie im Volksparkstadion.

Schließlich zählte Nikola Dovedan bei den Franken zum Stammpersonal und wusste mit 9 Torbeteiligungen in 31 Ligaspielen (7 Tore, 2 Vorlagen) durchaus zu gefallen. Zuletzt gab es vage 1. FC Nürnberg Transfergerüchte, die Dovedan mit einem Wechsel in seine österreichische Heimat in Verbindung brachten. Der Wolfsberger AC wurde lose mit dem 1,72 Meter großen Rechtsfuß in Verbindung gebracht.

Ablösefrei & liga-erfahren: Dovedan passt ins HSV-Beuteschema

Die Hamburger SV Transfergerüchte um die variable Offensivkraft, die beim FCN in der letzten Saison angefangen von Mittelstürmer über hängende Spitze bis hin zum Flügelflitzer die verschiedensten Positionen im Offensivspiel bekleidete, sind durchaus plausibel. Denn ein HSV Transfer wäre nicht nur zum Nulltarif möglich.

Außerdem ist Nikola Dovedan im besten Fußballeralter und angesichts von 151 Partien in der 2. Liga (26 Tore, 20 Vorlagen) für Nürnberg und den 1. FC Heidenheim äußerst erfahren. Damit dem Hamburger SV nun endlich im fünften Anlauf die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga erfolgreich meistert, würde Dovedan den Hanseaten als Offensiv-Allrounder gut zu Gesicht stehen.

Nikola Dovedan als Ersatz für HSV-Star Sonny Kittel?

Zumal HSV-Coach Tim Walter auch neue Offensivkräfte gebrauchen kann. Denn neben dem künftigen FCN-Stürmer Wintzheimer kehrt auch Flügelstürmer Faride Alidou den Rothosen den Rücken und heuert eine Etage höher bei Eintracht Frankfurt an. Außerdem könnte Bakery Jatta aufgrund seiner Muskelverletzung den Saisonstart verpassen.

Aber auch Sonny Kittel liefert einen weiteren Grund, warum der Hamburger SV den 2. Liga Transfermarkt nach neuen Angreifern sondiert. Denn um den 29-jährigem Vorlagenkönig, der im offensiven Mittelfeld eine feste Größe ist (33 Spiele, 9 Tore und 17 Assists), ranken sich Transfergerüchte. Dem Vernehmen nach will Kittel den HSV verlassen, Nikola Dovedan könnte die Lücke stopfen.