Transfergerüchte: Gladbach will mit Neuhaus-Leihe nach England Tanaka-Deal stemmen

Mittwoch, 24.01.2024 - 08:39 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der zum Reservisten degradierte Florian Neuhaus will Borussia Mönchengladbach noch im Januar verlassen. Sein Wunsch könnte tatsächlich in Erfüllung gehen. Aus England bekunden West Ham United und Aston Villa Interesse am Mittelfeldspieler. Gladbach schwebt ein Leihgeschäft vor und will die Gebühr in Fortuna-Star Ao Tanaka reinvestieren.

Im letzten Sommer hat Florian Neuhaus seinen Vertrag in Gladbach noch und ohne Ausstiegsklausel langfristig um vier Jahre verlängert. Der zentrale Mittelfeldspieler sollte eine prägende Figur des Umbruchs werden. Doch sechs Monate später bahnt sich der Neuhaus-Abschied vom VfL an.

West Ham & Aston Villa an Gladbach-Bankdrücker Florian Neuhaus dran

Der zehnmalige Nationalspieler fristet unter Trainer Gerardo Seoane ein Reservisten-Dasein, ist kaum noch gefragt. Daher drängt Florian Neuhaus auf einen sofortigen Abschied von der Borussia. Ein Verkauf des 26-Jährigen steht zwar nicht zur Debatte. Aber gemäß aktueller Gladbach Transfergerüchte könnte Neuhaus verliehen werden.

Nachdem es zuletzt vages Interesse vom FC Sevilla und Lazio Rom gab, ist die Spur nach England heißer. Wie die „Bild“ vermeldet, bekunden West Ham United und Aston Villa Interesse an Neuhaus. Beide Klubs spielen eine starke Saison und mischen in der Premier League im Rennen um die Champions-League-Plätze mit. Da die Hammers aus London aktuell auch intensiv mit Kalvin Philipps von Manchester City flirten, könnten sich die West Ham United Transfergerüchte um Neuhaus in Luft auflösen. Aston Villa ist jedoch ein denkbares Ziel für Neuhaus.

Gladbach-Plan: Ao Tanaka durch Leihgebühr für Neuhaus verpflichten

Borussia Mönchengladbach verfolgt der Transfernews zufolge dabei einen bestimmten Plan, der am Ende Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf in den Borussia-Park führen könnte. Denn im Falle einer England-Leihe von Neuhaus, soll der aufnehmende Klub zum einen das volle Gehalt in Höhe von 4 Millionen Euro für den Zentrumsspielers übernehmen.

Zum anderen soll Gladbach auch eine Leihgebühr für Florian Neuhaus verlangen. Für die finanziell auf Rosen gebetteten Klubs aus der Premier League stellt das kein großes Problem dar.

Düsseldorf soll 3 Mio. Ablöse für Tanaka verlangen

Die Borussia vom Niederrhein würde somit das Top-Gehalt von Neuhaus sparen und hätte dank der Leihgebühr finanzielle Mittel, um bei Ao Tanaka in die Vollen zu gehen. „Ao hat uns klar gesagt, dass er in der 1. Liga spielen will. Das Thema eines Transfers klammern wird nicht aus“, wird Fortuna-Manager Klaus Allofs im Boulevardblatt zitiert.

Geht der Gladbach-Plan auf, könnten die Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte um einen Tanaka-Abschied in der laufenden Transferperiode ganz schnell Fahrt aufnehmen. Praktisch: Der 25-Jährige müsste nicht einmal umziehen. Um den japanischen Nationalspieler, der ein positionsgetreuer Neuhaus-Ersatz wäre, aus seinem bis 2025 gültigen Vertrag von Fortuna Düsseldorf loszueisen, werden wohl 3 Millionen Euro Ablöse fällig.