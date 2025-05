Transfergerüchte: Fortuna Düsseldorf & 1. FC Kaiserslautern an Emreli dran

Montag, 26.05.2025 - 12:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nach dem verpassten Aufstieg von Fortuna Düsseldorf ist klar, dass man ein weiteres Jahr in der 2. Liga verweilen wird. Dies hat Konsequenzen in Sachen Kaderplanung, denn die F95-Verantwortlichen können daher auch die Kaufoption für einen weiteren Verbleib von David Kownacki nicht ziehen. Rund 2,5 Millionen Euro hätte man an Werder Bremen überweisen müssen, um den Polen dauerhaft binden zu können.

Kownacki selbst würde gerne bei den Rheinländern bleiben. Beim SV Werder hat der Mittelstürmer allerdings auch keine Zukunft, sodass hierbei das letzte Wort noch nicht gesprochen sein dürfte. Warten möchte man indes auch nicht zu lange, was Verstärkungen für die Angriffszentrale betrifft. Und so tauchen aktuelle Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte auf, wonach man sich anscheinend mit Mahir Emreli befassen soll.

Emreli als Kownacki-Ersatz zu Fortuna Düsseldorf?

Der 27-jährige steht noch bis Ende Juni beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Gespräche über eine Ausweitung seines auslaufenden Vertrages liefen bis dato ins Leere. Eine Einigung über einen weiteren Verbleib bei den Franken ist für Mahir Emreli ausgeschlossen. Die Wege werden sich also trennen.

Gleichzeitig bedeutet dies, dass Mahir Emreli im Sommer ablösefrei auf dem Transfermarkt zu finden sein wird. Wie der „kicker“ berichtet, soll nun auch Fortuna Düsseldorf auf den treffsicheren Stürmer aufmerksam geworden sein. Den Fortunen werden allerdings lediglich Außenseiterchancen eingeräumt, nachdem Emreli vor allem in der Schlussphase der abgelaufenen Saison nochmal sein Können unter Beweis gestellt hatte.

Kaiserslautern ebenfalls mit von der Partie

Aufgrund seinen dargebotenen Auftritte gibt es wohl auch Klubs aus der Bundesliga, die ihre Fühler nach dem Goalgetter ausstrecken. Namentlich wird indes noch kein Bundesligaklub genannt. Für Emreli ist allerdings auch klar, dass er seine Karriere in Deutschland fortsetzen möchte. Neben den Düsseldorfern kursieren auch etwaige 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte umher, die den 53-fachen aserbaidschanischen Nationalspieler mit den Roten Teufeln in Verbindung bringen.

Die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern befürchten, dass ihr Topstürmer Ragnar Ache nicht über den Sommer hinaus zu halten sei und suchen somit nach einer Alternative für ihr Sturmzentrum. Mahir Emreli soll diese Lücke füllen, doch die Chancen auf eine Verpflichtung dürften ebenso gering sein, wie die der Düsseldorfer.

Emreli ablösefrei zu haben

Der 27-jährige hat also die Qual der Wahl, wie es scheint. Kein Wunder, denn Emreli spielte für den 1. FC Nürnberg eine herausragende Saison. So kam er in der abgelaufenen Saison auf 24 Einsätze, in denen der Mittelstürmer 10 Tore schoss und einen Assist ablieferte. Und auch im DFB-Pokal war er mit einem Treffer dabei.

Emreli wechselte erst im Sommer 2024 ablösefrei von Dinamo Zagreb in die 2. Liga zum 1. FC Nürnberg und dürfte nach nur einem Jahr erneut den Klub wechseln. Seinen Marktwert konnte der Angreifer zwar nicht erhöhen, doch mit dem nächsten Marktwert-Update des Portals „transfermarkt.de“ dürfte dieser erfolgen.