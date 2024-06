Transfergerüchte: 1. FC Kaiserslautern & Fortuna Düsseldorf an Bassouamina dran?

Dienstag, 18.06.2024 - 11:46 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der verpasste Aufstieg in die Bundesliga sorgte dennoch zu einer Verpflichtung von Christos Tzolis bei Fortuna Düsseldorf. Lange wird er dem Klub aller Wahrscheinlichkeit nicht erhalten bleiben, denn der Stürmer ist begehrt. Kein Wunder also, dass sich die Fortunen auf dem Transfermarkt nach einem Ersatz umschauen.

Der Blick richtet sich dem Anschein nach in Richtung Frankreich, denn wie das Portal „Footmercato.com“ berichtet, sollen sich die Rheinländer um Mons Bassouamina bemühen. Sein Name ist ein wahrer Zungenbrecher und doch könnte es passieren, dass man sich in Düsseldorf daran gewöhnen könnte.

Bassouaminas Polyvalenz macht ihn begehrt

Am Mittelstürmer sind jedoch noch andere Klubs interessiert. So wird beispielsweise auch der 1. FC Kaiserslautern als potenzieller Abnehmer des Kongolesen genannt. Mons Bassouamina verdient derzeit sein Geld in der französischen Ligue 2 bei Pau FC und gehört dort zur erweiterten Startelf. In der abgelaufenen Saison durfte er in der Liga in 34 Partien auflaufen, in denen ihm 11 Tore und 2 Vorlagen gelingen sollten.

Auch wenn er am liebsten im Sturmzentrum agiert, bestritt der 1,72 Meter große Stürmer die meisten Partien als Linksaußen. Rein theoretisch könnte Bassouamina auch auf dem rechten Angriffsflügel auflaufen, was seine Polyvalenz in der Offensive aufzeigt. Seine Leistungen sind dem 1. FC Kaiserslautern nicht verborgen geblieben und so soll man sich eingehend mit kongolesischen Nationalspieler befassen.

Fortuna, Lautern & französische Klubs interessiert

Läuft es also auf ein Rennen zwischen Fortuna Düsseldorf und den Roten Teufeln hinaus? Mitnichten, denn wie das besagte Portal berichtet, tauchen nicht die beiden deutschen Zweitligisten in der Transfermarkt Gerüchteküche auf, sondern eben auch einige französische Klubs.

Namentlich genannt werden dabei der FC Metz, Lorient, Stade Rennes oder auch Angers. An Interessenten mangelt es Bassouamina scheinbar nicht, denn mit Grasshopper-Club Zürich, gibt es noch einen Interessenten aus der Schweiz. Nicht verwunderlich, denn der Vertrag des Angreifers läuft in Kürze aus. Bedeutet auch, dass ein Transfer ablösefrei über die Bühne gehen würde.

Bassouamina winkt erste Auslandsstation

Beim 1. FC Kaiserslautern könnte Mons Bassouamina zusammen mit Ragnar Ache eine Doppelspitze bilden oder auf den Flügeln für Torgefahr sorgen. Sollte sich ein Wechsel nach Deutschland in die 2. Liga realisieren, so wäre es zudem die erste Auslandsstation für den Kongolesen, der jedoch in Frankreich geboren wurde.

Bassouamina entstammt aus der Jugend von AS Nancy und kam über Umwege vor zwei Jahren ablösefrei aus Borgo zu Pau FC. Nun könnten sich die Wege trennen, sollten sich die Transfergerüchte rund um seine Person am Ende bewahrheiten.