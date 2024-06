Transfergerüchte: Fortuna Düsseldorf & FC Augsburg haben Puchacz im Blick

Freitag, 07.06.2024 - 12:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Als Tymoteusz Puchacz im Sommer 2021 von Lech Posen zum 1. FC Union Berlin wechselte, war die Hoffnung groß, dass sich der polnische Nationalspieler unter dem damaligen Trainer Urs Fischer durchsetzen würde. Was folgte, waren Leihen in die türkische Süper Lig zu Trabzonspor, zu Panathinaikos Athen in Griechenland und schlussendlich in der abgelaufenen Spielzeit zum 1. FC Kaiserslautern.

Bei den roten Teufeln sollte er dann endlich den Durchbruch im deutschen Profifußball schaffen. Ein weiterer Verbleib am Betzenberg ist jedoch ausgeschlossen, denn nun geht es zurück nach Köpenick. Wie es dort mit dem Abwehrspieler weitergeht, ist derweil noch nicht ganz klar.

Puchacz schafft beim 1. FC Kaiserslautern den Durchbruch

Sicher ist jedoch, dass die FCU-Verantwortlichen die Entwicklung des 25-jährigen genau verfolgt haben. Und was sie sahen, dürfte ihnen gefallen haben, denn beim 1. FC Kaiserslautern blühte Puchacz förmlich auf, was auch seine Statistiken belegen. So zählte der Pole zu den Leistungsträgern seines Team und das spiegelt sich auch bei seinen Einsatzzeiten wider.

In der 2. Liga kommt er in 31 Spielen auf einen Treffer und satten 10 Torvorlagen. Und auch im DFB-Pokal zeigte er sein Können, wo ihm drei weitere Vorlagen gelangen. Eigentlich als Linksverteidiger geholt, absolvierte er die Mehrzahl seiner Auftritte im linken Mittelfeld.

Fortuna Düsseldorf & FC Augsburg strecken Fühler aus

Seine Leistungen sind aber auch weiteren Klubs nicht verborgen geblieben. So tauchen aktuell Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte auf, die das Portal „meczyki.pl“ streut. Demnach soll Tymoteusz Puchacz auf dem Wunschzettel der Fortunen stehen. Durch den verpassten Aufstieg in die Bundesliga soll jedoch ein anderer Klub bessere Chancen auf eine Verpflichtung des Allrounders haben.

Die Rede ist vom FC Augsburg, der den polnischen Nationalspieler ebenfalls ins Visier genommen haben soll. Mit seinem Offensivdrang könnte Puchacz auch beim FCA für Torgefahr sorgen. Gemäß aktuellen FC Augsburg Transfergerüchten soll das Interesse am Abwehrspieler der Fuggerstädter groß sein.

Verbleib beim 1. FC Union Berlin möglich

Unklar ist jedoch, wie Union Berlin mit dem Linksverteidiger plant. Zur Wahrheit gehört auch, dass seine offensiven Qualitäten auf Kosten der Defensivarbeit gehen. Bei den Eisernen besitzt Puchacz indes noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Klar ist jedoch, dass eine Ablöse fällig wird. Bei einem Marktwert von rund 2 Millionen Euro, dürfte eine marktwertgerechte Ablöse von den Eisernen aufgerufen werden. Verkauf oder Vertragsverlängerung? Diese Frage dürfte demnächst geklärt werden.