TSG Hoffenheim Transfergerüchte: Arsenal, Roma & Co. - Grillitsch heiß begehrt

Mittwoch, 02.02.2022 - 13:27 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Im Sommer werden sich die Wege von Florian Grillitsch und der TSG Hoffenheim trennen. Über mangelndes Interesse muss sich der Defensivspezialist nicht beschweren. Auf dem Transfermarkt bringen sich vor allem Klubs aus England und Italien in Stellung, die den ablösefreien Österreicher an Land ziehen wollen.

Das Kapitel TSG Hoffenheim wird Florian Grillitsch nach dieser Saison und dann fünf Jahren im Kraichgau beenden. Sorgen um seine Zukunft muss sich der wechselwillige 26-Jährige allerdings nicht machen, wie zumindest aktuelle TSG Hoffenheim Transfergerüchte verlautbaren. Die Zeichen stehen klar Richtung Ausland.

Ablösefrei zu haben: Diese Top-Klubs wollen Hoffenheim-Star Grillitsch

Laut dem „kicker“ soll der defensive Mittelfeldspieler, der in Hoffenheim zuletzt auch als Innenverteidiger agierte, gleich bei fünf namhaften Klubs auf der Liste stehen. Aus der Premier League machen demnach etwa der FC Arsenal und das neureiche Newcastle United Florian Grillitsch schöne Augen.

Aber es ist auch gut möglich, dass der 33-malige Nationalspieler Österreichs in der Serie A aufschlägt. Denn in Italien liebäugelt insbesondere die AS Rom mit einer Grillitsch-Verpflichtung. Konkurrenz auf dem Transfermarkt bekommt die Roma vom Stadtrivalen Lazio Rom sowie der SCC Neapel.

Florian Grillitsch: Wechsel zum Nulltarif bitter für TSG Hoffenheim

Wer am Ende den Transferpoker entscheidet, ist derzeit völlig offen. Auch bei Florian Grillitsch scheint es derzeit noch keine klare Tendenz zu geben. Fest steht bislang nur, dass der TSG Hoffenheim der ablösefreie Abgang eines seiner Leistungsträgers bitter aufstoßen wird. Schließlich ist der 26-Jährige mit einem Marktwert von 16 Millionen Euro hinter seinem Landsmann Christoph Baumgartner (22 Mio.) und Andrej Kramarić (18 Mio.) gemeinsam mit Ihlas Bebou der drittwertvollste Spieler im TSG-Kader.

Hoffenheim selbst hatte Florian Grillitsch 2017 ebenfalls zum Nulltarif von Werder Bremen verpflichtet, wo der 1,87 Meter Rechtsfuß den Sprung zum Profi erfolgreich meisterte. Kleiner Trost: Ganz unerwartet kommt der bevorstehende Grillitsch-Abschied in Hoffenheim nicht.

AS Rom als Favorit auf Grillitsch gehandelt

Denn schon im vergangenen September spielte der begehrte Mittefeldmann mit offenen Karten und erklärte: „Jetzt bleibe ich noch ein Jahr bei Hoffenheim, werde meinen Vertrag erfüllen und denke, dass ich im Sommer den nächsten Schritt machen werde.“ Dieser dürfte Florian Grillitsch allen Anschein nach in die Premier League oder Serie A führen. Wenngleich ein Wechsel innerhalb der Bundesliga nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich ist.

Will der ÖFB-Kicker Champions League spielen, sind Napoli gute Chancen auf den Zuschlag zuzurechnen. Denn die Süditaliener befinden sich als Tabellenzweiter von allen Grillitsch-Interessenten am sichersten auf Königsklassen-Kurs. Dennoch wird die AS Rom in der Bundesliga Gerüchteküche und hinter vorgehaltener Hand als Favorit gehandelt. Das Team von Star-Coach José Mourinho hat auf der defensiven Mittelfeldposition akuten Personalbedarf.