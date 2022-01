Transfergerüchte: Julien Ngoy & Ole Romeny - 2 Stürmer im S04-Radar

Mittwoch, 12.01.2022 - 12:32 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Auf Schalke nimmt die Suche nach einem neuen Stürmer wieder Fahrt auf. Diese Information hält zumindest die FC Schalke Transfer Gerüchteküche bereit. Demnach hat der Zweitligist zwei Mittelstürmer auf dem Radar. Gehandelt werden der bei vielen Klubs begehrte Julien Ngoy von KAS Eupen sowie Ole Romeny, der bei NEC Nijmegen unter Vertrag steht.

Der FC Schalke 04 will sich in der aktuellen Transferperiode noch mit einem weiteren Stürmer verstärken. Im Dezember wurde etwa Ercan Kara von Rapid Wien mit den Königsblauen in Verbindung gebracht, nun scheint sich der Blick Richtung Belgien und die Niederlande zu richten.

Vertrag läuft aus: FC Schalke Transfer von Ngoy finanziell stemmbar

Aus der belgischen Jupiler Pro League hat es Julien Ngoy den S04-Verantwortlichen offenbar angetan. Zumindest vermeldet das Portal „Walfoot.be“ neue FC Schalke Transfergerüchte, wonach der Zweitligist seine Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben soll. Derzeit geht Ngoy noch für KAS Eupen auf Torejagd. Das könnte sich allerdings noch im Januar ändern.

Schließlich läuft der Vertrag des Belgiers, der fünf Länderspiele für die U21 bestritt, zum Saisonende aus. Eine Verlängerung in Eupen ist nicht in Sicht, entsprechend bahnt sich ein Winterwechsel an. Angesichts eines Marktwerts von 900.000 Euro dürften sich auch die klammen Knappen eine Verpflichtung von Julien Ngoy durchaus leisten dürfen.

Viel Konkurrenz für Schalke: Auch Hertha & HSV buhlen um Ngoy

Dennoch ist ein FC Schalke Transfer von Ngoy fraglich. Denn der 1,85 Meter große Rechtsfuß ist auf dem Transfermarkt ein äußerst gefragter Mann. Obwohl seine Quote in dieser Saison mit drei Toren sowie zwei Vorlagen in 17 Ligaeinsätzen ausbaufähig ist. Denn Ngoy wird auch von Hertha BSC Transfergerüchten und HSV Transfergerüchten heimgesucht.

Damit nicht genug. Denn auch belgische Topklubs sowie die beiden Frankreich-Klubs AS Saint-Étienne und HSC Montpellier sind am Angreifer interessiert. Genau wie ein nicht namentlich genannter Klub aus der US-amerikanischen MLS. Welcher der zahlreichen Ngoy-Interessenten das Rennen macht, ist derzeit offen. Sicher ist nur, dass der schnelle, dribbelstarke Stürmer, der auch auf beiden Außenbahnen agieren kann, noch im Winter eine neue sportliche Herausforderung sucht.

Weiterer Sturm-Kandidat: FC Schalke wohl auch an Ole Romeny dran

Sollte Schalke 04 leer ausgehen, hätte man in Gelsenkirchen wohl direkt einen weiteren Sturmkandidaten in der Hinterhand. Die Rede ist von Ole Romeny. Der 21-jährige Niederländer ist laut „De Gelderlander“ ebenfalls Thema in der Veltins-Arena. Romeny kickt derzeit noch für NEC Nijmegen in der Eredivisie, kommt beim Erstligisten aber kaum zum Zug. Er ist Ergänzungsspieler, der in der laufenden Saison elf Pflichtspiele bestritt. Seine Ausbeute: zwei Tore.

Genau wie Julien Ngoy endet auch das Arbeitspapier von Ole Romeny Ende Juni. Wobei der Mittelstürmer, dessen Marktwert auf 400.000 Euro taxiert wird, noch einmal eine Spur günstiger als Ngoy wäre. Von ihrer körperlichen Statur sind die beiden Schalke-Sturm-Flirts sehr ähnlich. Denn auch Romeny misst 1,85 Meter, ist zudem Rechtsfuß und kann darüber hinaus als Linksaußen aushelfen. NEC Nijmegen, die selbst noch einen weiteren Stürmer verpflichten wollen. wird seinem Eigengewächs zumindest keine Steine in den Weg legen.