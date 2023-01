Transfergerüchte: FC Augsburg heiß auf Gaucho-Durchstarter Agustín Giay?

Mittwoch, 04.01.2023 - 11:31 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Die rechte Abwehrseite gilt beim FC Augsburg schon seit längerer Zeit als Baustelle. Behebt nun ein junger Argentinier die Probleme? Aus Südamerika schwappen FCA Transfergerüchte herüber, wonach die Augsburger ein Auge auf Agustín Giay geworfen haben. Der Youngster ist bei CA San Lorenzo in den letzten Monaten regelrecht durchgestartet.

Wildert der FC Augsburg im Land des frischgebackenen Weltmeisters? Denkbar, wenn es zumindest nach einer Transfernews des argentinischen Radiosenders „El Método San Lorenzo“ geht. Demnach bekunden die Fuggerstädter Interesse an Agustín Giay.

Flexibler Rechtsaußen Agustín Giay gelingt Durchbruch - Wechsel nach Augsburg?

Der 18-jährige Giay, der am 16. Januar seinen 19. Geburtstag feiert, schaffte bei CA San Lorenzo de Almagro in der abgelaufenen Saison den absoluten Durchbruch. Für den argentinischen Erstligisten absolvierte er 20 Ligaspiele, in denen er 16-Mal in der Startelf stand und dabei ein Treffer beisteuerte. Damit hatte 1,80 Meter große Rechtsfuß gehörigen Anteil, dass sein Jugendklub die Saison (die nach dem Kalenderjahr gespielt wird) auf einem starken 6. Platz beendete.

Agustín Giay wird zwar als Rechtsverteidiger geführt, kann aber auch offensivere Aufgabe auf der Außenbahn übernehmen. Für San Lorenzo agierte er im Stile eines „Traktors“ vornehmlich als Rechtsaußen. Bei der argentinischen U20-Nationalelf, die Giay phasenweise auch als Kapitän aufs Feld führt, wird er hingegen als Rechtsverteidiger aufgeboten.

Nach Marktwertexplosion: Zweifel an FCA Transfer von Agustín Giay

In Argentinien hat sich der aufstrebende Agustín Giay längst einen Namen gemacht, der offenbar nun auch auf dem Bundesliga Transfermarkt seine Runde macht. Doch ist ein FC Augsburg Transfer überhaupt realistisch? Zweifel sind zumindest angebracht, wie auch am kolportierten Interesse des Transfergerüchts.

Zum einen müsste der FCA für den Teenager tief in die Tasche greifen. Schließlich wurde Giay bei San Lorenzo erst im vergangenen September mit einem neuen Vertrag bis Ende Dezember 2025 ausgestattet. Und der Marktwert von Agustín Giay ging in den letzten Monaten regelrecht durch die Decke.

Auch Man City & Tottenham an Agustín Giay dran

Zwar wird dieser mit derzeit 4 Millionen Euro in einem für den FC Augsburg noch durchaus erschwinglichen Bereich angegeben. Allerdings lag sein Marktwert im vergangenen Juli gerade einmal bei 50.000 Euro. Das entspricht einer Marktwert-Explosion von fast 8.000 %!

Zum anderen haben längst absolute Top-Klubs die Fährte nach dem rechten Flügelspieler aufgenommen. Das englische Portal „Transfer Tavern“ weiß zu berichten, dass keine Geringeren als Manchester City und Tottenham Hotspur starkes Interesse bekunden und erst kürzlich Vertreter für erste Verhandlungsgespräche Richtung Argentinien entsandt haben. Dass ausgerechnet die Augsburger die Schwergewichte aus der Premier League im Transferpoker um Agustín Giay aussticht, ist schwer vorstellbar. Genau, wie ein Erhärten dieser FC Augsburg Transfergerüchte.