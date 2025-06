Transfergerüchte: FC St. Pauli & FC Augsburg in Gesprächen mit Sylla?

Mittwoch, 25.06.2025 - 13:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kommen sich mit dem FC St. Pauli und dem FC Augsburg gleich zwei Konkurrenten aus der Bundesliga auf dem Transfermarkt in die Quere? Bei der Kaderplanung sollen beide Klubs ihr Interesse an einem Flügelstürmer bekundet haben, der in diesem Sommer ablösefrei auf dem Transfermarkt zu haben sein wird. Die Rede ist dabei von Morlaye Sylla.

Wer den portugiesischen Fußball verfolgt, dürfte den Namen schon einmal gehört haben. Der 26-jährige stammt aus Guinea und steht aktuell bis Monatsende beim FC Arouca unter Vertrag. Nach drei Jahren in Portugal sieht er sich bereit, den nächsten Karriereschritt zu unternehmen.

Marktwert Syllas verzehnfacht

In den vergangenen drei Jahren nahm die Entwicklung von Morlaye Sylla einen tollen Verlauf, denn bei seinem Wechsel vom Horoya AC betrug sein Marktwert rund 200.000 Euro. Diesen konnte er in den vergangenen Jahren mehr als verzehnfachen. So liegt dieser mittlerweile bei 2,5 Millionen Euro.

In der vergangenen Saison gehörte der Flügelstürmer zu den absoluten Leistungsträgern seines Klubs. Und so ist es auch kein Wunder, dass er in der Liga lediglich zwei Partien verpasste. In 27 Ligaspielen begann Sylla zudem von Beginn an. Dank seiner Polyvalenz wurde der Angreifer nicht nur vermehrt auf seiner Lieblingsposition auf dem linken Flügel eingesetzt, sondern eben auch als linker Mittelfeldspieler und im zentralen sowie offensiven Mittelfeld. (2 Tore / 1 Vorlage)

FC St. Pauli in Gesprächen

Morlaye Sylla gilt als Kreativspieler, mit einer feinen Technik und guter Spielübersicht. Attribute, die man beim FC St. Pauli durchaus zu schätzen wüsste. Laut dem FC St. Pauli Transfergerücht, welches das afrikanische Portal „africafoot“ streut, sollen die FCSP-Verantwortlichen sogar schon Gespräche mit der Spielerseite aufgenommen haben.

Klar ist, dass der 30-fache Nationalspieler Guineas ablösefrei zu haben sein wird. Unklar ist allerdings, ob sich der FC St. Pauli im Werben um den Offensivspieler am Ende durchsetzen kann, denn es gibt mit dem FC Augsburg wohl noch einen weiteren Interessenten, der seine Fühler nach dem Rechtsfuß ausstreckt.

FC Augsburg wirft Hut in den Ring

Morlaye Sylla möchte gerne in eine stärkere europäische Liga wechseln und die Bundesliga sei wohl ein Ziel des Afrikaners. Auch sein Management spricht darüber, dass die Beletage des deutschen Fußballs der ideale Ort sei, damit sich der Angreifer weiterentwickeln kann. Dabei soll sein Landsmann Morgan Guilavogui eine wesentliche Rolle spielen, denn er soll Anteil an einem möglichen Wechsel zum FC St. Pauli haben.

Die Gespräche mit dem Kiez-Klub sollen „gut vorangekommen“ sein, wie aus dem nahen Umfeld Syllas zu hören sei. Man glaubt, dass man kurz vor einer Einigung steht. Der Spieler selbst möchte sich noch ein wenig Zeit mit einer Entscheidung geben. Der FC Augsburg hat dennoch Chancen auf eine Verpflichtung.