Transfergerüchte: Verlässt N´Dicka Eintracht Frankfurt? - Top-Teams mit Interesse

Montag, 23.03.2020 - 12:40 Uhr

Von: Robert Freiberg

Verteidiger Evan N´Dicka steht auf dem Transfermarkt hoch im Kurs. Ein halbes Dutzend namhafter Klubs hat den Youngster auf dem Zettel, darunter der FC Liverpool und FC Arsenal, wie aktuelle Eintracht Frankfurt Transfergerüchte vermelden. Obwohl die Corona-Krise auch die Transferplanungen stark einschränkt, ist ein zeitnaher Abschied von N´Dicka vorstellbar.

Für Eintracht Frankfurt wird es ein schwieriges Unterfangen, Evan N´Dicka über die Saison hinaus zu halten. Denn der junge Abwehrspieler konnte sich mit seinen starken Leistungen auf die Wunschliste klangvoller Teams spielen. Nach Informationen „Sky Sports“ sollen allen voran der FC Liverpool und FC Arsenal ihre Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt haben, der in der Mainmetropole allerdings noch einen langfristigen Kontrakt bis 2023 besitzt.

Auch Mailänder Klubs heiß auf N’Dicka

Doch die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um N´Dicka halten noch weitere Spitzenteams bereit. Demnach sind auch Inter und AC Mailand aus der italienischen Serie A sowie der FC Valencia und FC Sevilla aus der spanischen La Liga am großgewachsenen Franzosen interessiert.

Die Hessen hatten den 1,92 Meter großen Linksfuß im Sommer 2018 für 5,5 Millionen Euro vom Zweitligisten AJ Auxerre verpflichtet. Die Investition in den damals 18-Jährigen hat sich gelohnt. In seiner ersten Spielzeit konnte sich Evan N´Dicka umgehend einen Stammplatz im SGE-Defensivverbund erobern und auch in der laufenden Saison ist er wieder zu den absoluten Leistungsträgern und Stammsäulen zu zählen, nachdem er zu Saisonbeginn schwächelte und außen vor war und auf der Bank schmorte.

Bei N´Dicka-Transfer: Eintracht Frankfurt winkt Geldregen

Besonders seine Vielseitigkeit macht N´Dicka so interessant. Der französische U21-Nationalspieler kann sowohl im Zentrum als auch auf der Linksverteidigerposition agieren, die er bei der Eintracht bereits die bisherige Rückrunde bekleidete. Aber auch im defensiven Mittelfeld ist gebürtige Pariser einsetzbar. Für die Frankfurter verbuchte Evan N´Dicka in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 25 Pflichtspiele, wobei ihm auch ein Tor und zwei Vorlagen glückten.

Seinen Marktwert hat N´Dicka mittlerweile auf 25 Millionen Euro pulverisiert, sodass Eintracht Frankfurt im Falle eines Verkaufs ein sattes Transferplus und warmer Geldregen erwartet.

N´Dicka zum FC Liverpool? Starke Konkurrenz wartet

In der Transfer Gerüchteküche findet besonders das Interesse von der Anfield Road hohen Anklang. Denn Jürgen Klopp sucht für seinen FC Liverpool einen jungen Verteidiger, der als potentieller Nachfolger von Routinier Dejan Lovren fungieren könnte. Der 30-jährige Kroate spielt in den Planungen von Klopp keine große Rolle mehr und dürfte den amtierenden Titelträger der Champions League verlassen. Nachdem zuletzt auch immer wieder RB Leipzig Transfergerüchte um Dayot Upamecano die Runde machten, ist nun Evan N´Dicka im Gespräch.

Doch dieser müsste sich bei den Reds einem heißen Konkurrenzkampf stellen. Denn mit Virgil van Dijk, Joel Matip und Joe Gomez im Abwehrzentrum sowie Andrew Robertson auf der linken Abwehrseite steht bereits sehr kompetentes Defensiv-Personal in Liverpool unter Vertrag.