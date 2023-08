Transfergerüchte: Niclas Füllkrug bei Eintracht Frankfurt heißer Kandidat

Dienstag, 22.08.2023 - 13:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Steuert die Transfer-Saga um Niclas Füllkrug auf ein überraschendes Ende hin? Der Torjäger des SV Werder Bremen wird nun mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Füllkrug ist am Main ein „ganz heißer Kandidat“ für das etwaige Erbe von Randal Kolo Muani. Aber noch ein weiterer Bundesliga-Stürmer ist als Nachfolge-Lösung im Gespräch.

Niclas Füllkrug zählt in der Bundesliga Gerüchteküche seit Wochen zu den heiß diskutiertesten Personalien. Wie es mit dem Nationalstürmer von Werder Bremen weitergeht, ist nach wie vor offen. Doch nun könnte sich eine Entscheidung anbahnen. Zumindest liefert die „Bild“ spannende Transfernews, wonach Niclas Füllkrug bei Eintracht Frankfurt aufschlagen könnte.

Medien: Eintracht Frankfurt will Niclas Füllkrug als Kolo Muani-Ersatz

Die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um Niclas Füllkrug sind plausibel. Denn die Hessen bereiten sich mehr und mehr auf den Abschied von Star-Stürmer Randal Kolo Muani, der intensiv von Paris St. Germain umworben wird. Ein Wechsel des französischen Weltmeisters zur PSG könnte der Eintracht bis zu 100 Millionen Euro Ablöse bescheren.

Und offenbar reifen in der Mainmetropole die Gedanken, Niclas Füllkrug vom SV Werder als Nachfolger von Kolo Muani zu verpflichten. Gemäß der Boulevardzeitung zählt der 30-jährige Goalgetter „zu den ganz heißen Kandidaten“ in Frankfurt. Zuletzt wurden in der Eintracht Frankfurt Gerüchteküche neben den beiden französischen Jung-Stürmern Elye Wahi und Hugo Ekitike auch Jörgen Strand Larsen gehandelt. Nun rückt mit Füllkrug ein gestandener Mittelstürmer in den SGE-Fokus.

Füllkrug: Eintracht & Werder im Ablösepoker weit auseinander

Um Niclas Füllkrug aus dem Weserstadion zu lotsen, schwebt der Eintracht eine Ablöse von rund 10 Millionen Euro plus Boni vor. Damit liegen die Hessen allerdings weit unter den Preisvorstellung von Werder Bremen, die für den Bundesligatorschützenkönig der vergangenen Saison rund 20 Millionen einstreichen wollen.

Zwar ist der SVW auch stark an einer Verlängerung von Füllkrug, der noch vertraglich bis 2025 gebunden ist, interessiert. Doch bei einem passenden Angebot, würden die Grün-Weißen „Lücke“ verkaufen. In Frankfurt könnte Niclas Füllkrug, um den sich auch weiterhin AC Mailand Transfergerüchte ranken, immerhin international spielen. Die Eintracht geht diese Saison in der UEFA Conference League an den Start. Für Bremen geht es primär um den Klassenerhalt.

Eintracht Frankfurt: VfB-Torjäger Guirassy als Füllkrug-Alternative?

Fakt ist, dass die Adler für einen Eintracht Frankfurt Transfer von Füllkrug finanziell nachbessern müssen. Im Falle eines PSG-Wechsel von Kolo Muani wären die geforderten 20 Millionen Euro aber locker zu stemmen. Nichtsdestotrotz haben die Verantwortlichen um Markus Krösche im Deutsche Bank Park noch eine Füllkrug-Alternative im Hinterkopf.

Denn wie es in dem „Bild“-Bericht weiter heißt, hat Eintracht Frankfurt auch ein Auge auf Serhou Guirassy geworfen. Der VfB Stuttgart hatte den 27-Jährigen nach vorheriger Leihe gerade erst fest für 9 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet. Aber auch Guirassy wäre für die Eintracht nicht günstig. Dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen ist Anfang August ausgelaufen, sodass die Ablöse für Guirassy nun mit dem VfB frei zu verhandeln wäre.