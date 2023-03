Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt hat Geiger, Baumgartner & Khedira im Blick

Donnerstag, 23.03.2023 - 10:25 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Die Eintracht Frankfurt Gerüchteküche kocht auf Hochtouren! Die Hessen haben für die Suche nach Verstärkung fürs Mittelfeldzentrum gleich mehrere Bundesligaakteure ins Visier genommen. Das Hoffenheim-Duo Christoph Baumgartner und Dennis Geiger wird mit der Eintracht in Verbindung gebracht. Auch Union-Star Rani Khedira scheint ein Thema zu sein. Genau wie Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln.

Das Mittelfeld von Eintracht Frankfurt steht im Sommer ein Umbruch bevor. Djibril Sow und Daichi Kamada gelten als heiße Abschiedskandidaten, entsprechend durchforsten die Hessen den Transfermarkt nach möglichen Ersatzkandidaten. Denkbar, dass die SGE sich gleich doppelt bei der TSG Hoffenheim bedient.

Medien: Sow-Erbe? Eintracht Frankfurt verhandelt mit Dennis Geiger

Laut aktueller Eintracht Frankfurt Transfergerüchte via „Bild“ bekundet der Europa-League-Champion Interesse am Hoffenheimer Mittelfeld-Duo Dennis Geiger und Christoph Baumgartner. Der 24-jährige Geiger könnte in die Fußstapfen von Sow treten. Praktisch: Der laufstarke Sechser hat in Hoffenheim nur noch bis zum Saisonende Vertrag, ist somit ablösefrei zu haben. Die Eintracht soll mit Geiger, der bei der TSG gesetzt ist, auch schon erste Verhandlungsgespräche geführt haben.

Der Eintracht Frankfurt Transfernews zufolge, würde die SGE Djibril Sow die Freigabe erteilen, sollte für den 26-jährigen Schweizer ein Top-Angebot eintrudeln. Zuletzt war Sow, der in seinem bis 2024 befristeten Vertrag eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro verfügen soll, Bestandteil von Premier League Transfergerüchten. Nottingham Forest ist demnach interessiert, doch für Sow ist ein Wechsel zum Abstiegskandidaten keine Option.

Wird TSG-Star Baumgartner Kamada-Nachfolger in Frankfurt?

Christoph Baumgartner könnte im Deutsche Bank Park der Eintracht in die Fußstapfen von Daichi Kamada treten. Der japanische Offensivstar wird seinen auslaufenden Vertrag in der Mainmetropole mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht verlängern, flirtete zuletzt intensiv mit Borussia Dortmund sowie einigen England-Klubs.

Baumgartner wäre durchaus ein geeigneter Kamada-Nachfolger und soll in seinem Arbeitspapier ebenfalls eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro haben. Doch die Hoffenheimer würden den torgefährlichen Österreicher wohl auch für eine geringere Ablöse ziehen lassen. Die „Bild“ lässt in einer TSG Hoffenheim Transfernews außerdem wissen, dass sich die fest verankerte Ablösesumme im Falle eines Abstiegs auf 15 Mio. Euro halbiert.

Ablösefrei zu haben: Eintracht Frankfurt schielt auf Rani Khedira & Ellyes Skhiri

Doch in der Bundesliga Gerüchteküche werden noch weitere zentrale Mittelfeldspieler bei Eintracht Frankfurt ins Gespräch gebracht. Zum einen Rani Khedira. Die Zukunft des Mittelfeldchefs vom 1. FC Union Berlin, der am vergangenen Wochenende im direkten Duell gegen Frankfurt den Führungstreffer beim 2:0-Erfolg der Eisernen markierte, ist weiter offen. Der Kontrakt des 29-Jährigen läuft aus, womit Khedira ohne Ablöse zu haben ist.

Gleiches gilt für Ellyes Skhiri, der ebenfalls bei der Eintracht weiterhin auf dem Zettel. Der Mittelfeldabräumer wird den 1. FC Köln nach der Saison verlassen und den nächsten Schritt gehen. Dieser könnte den laufstarken und treffsicheren Tunesier nach Frankfurt führen. Allerdings wird Skhiri auch mit Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Klubs aus der Premier League in Verbindung gebracht.