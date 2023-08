Transfergerüchte: Holt Dynamo Dresden FCK-Bankdrücker Lars Bünning?

Mittwoch, 02.08.2023 - 10:03 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bei der SG Dynamo Dresden genießt die Verpflichtung eines erfahrenen Innenverteidigers absolute Priorität. Diesen scheint der Drittligist nun auf der Ersatzbank des 1. FC Kaiserslautern gefunden haben. Laut aktuellen Dynamo Dresden Transfernews steht Lars Bünning bei der SGD hoch im Kurs. Zwischen den Vereinen soll der Ablösepoker bereits begonnen haben.

Dynamo-Trainer Markus Anfang könnte schon bald die von ihm so dringend gewünschte Verstärkung für die Abwehr in Person von Lars Bünning begrüßen. Denn laut der „Bild“ bemühen sich die Sachsen intensiv um den 25-Jährigen, der beim 1. FC Kaiserslautern nur eine Randfigur ist.

Medien: Lars Bünning will FCK Richtung Dynamo Dresden verlassen

Lars Bünning befeuert die Dynamo Dresden Transfergerüchte, hat der Abwehrspieler dem Bericht zufolge den FCK-Verantwortlichen mitgeteilt, das Fritz-Walter-Stadion Richtung Dresden verlassen zu wollen. Zumal Bünning, der erst im vergangenen Sommer vom SV Meppen kommend beim 1. FC Kaiserslautern anheuerte, bei den Roten Teufel keine Rolle mehr spielt.

Das machte der Saisonauftakt in der 2. Liga deutlich. Bei der 1:2-Heimpleite gegen den FC St. Pauli schmorrte der Innenverteidiger auf der Tribüne. Ein deutliches Signal, dass Bünning bei Trainer Dirk Schuster keine guten Karten hat. Da der gebürtige Hamburger in Lautern aber noch ein Jahr Restvertrag hat, wäre für einen Dynamo Dresden Transfer eine Ablöse fällig.

Dynamo Dresden: Ablöse für Bünning als Knackpunkt?

Auf eine Ablösezahlung für Lars Bünning will der 1. FC Kaiserslautern verständlicherweise nicht verzichten, jedoch kann sich die SG Dynamo keine großen finanziellen Sprünge auf dem Transfermarkt leisten. Die mögliche Ablöse für Bünning beziffert die „Bild“ allerdings mit 50.000 bis 100.000 Euro im überschaubaren Rahmen.

Bünning soll die absolute Wunschlösung der Schwarz-Gelben sein. Schließlich ist der 1,88 Meter groß gewachsene Verteidiger robust und gilt als zweikampf- und kopfballstark. Der Defensivspezialist würde als Linksfuß die Optionen im Abwehrzentrum von Dynamo Dresden erweitern und kann darüber hinaus einiges an Drittliga-Erfahrung vorweisen. Für den SV Meppen sowie Werder Bremen II bestritt der Dresden-Flirt insgesamt 80 Spiele in der 3. Liga.

SG Dynamo: Macht Dominique Heintz den Weg für Dresden-Wechsel frei?

Beim 1. FC Kaiserslautern fristet Lars Bünning dagegen ein Schattendasein. Letzte Saison verbuchte er lediglich vier Ligaeinsätze, drei davon im Saisonendspurt, als es für die Roten Teufel sportlich um nichts mehr ging. Auch das ist ein Indiz seines geringen sportlichen Stellenwerts in der Pfalz.

Dass der FCK einen Bünning-Abgang betreffend derzeit noch eine etwas zögerliche Haltung an den Tag legt, dürfte damit zusammenhängen, dass man erst selbst einen neuen Innenverteidiger verpflichten will. Entsprechende 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte halten sich schon seit einiger Zeit. So wird nach wie vor Dominique Heintz, der seinerseits beim 1. FC Union Berlin aufs Abstellgleis geraten ist, in der Transfermarkt Gerüchteküche mit dem FCK in Verbindung gebracht.