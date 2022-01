Transfergerüchte: Angelt sich der BVB Andreas Christensen & Amad Diallo?

Donnerstag, 13.01.2022 - 10:28 Uhr

Von: Robert Freiberg

Bedient sich Borussia Dortmund gleich bei zwei Schwergewichten der Premier League? Laut aktueller BVB Transfergerüchte sind die Westfalen an Abwehr-Star Andreas Christensen vom FC Chelsea dran. Der Däne wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Darüber hinaus wird Dortmund ein Interesse an Flügelspieler Amad Diallo von Manchester United nachgesagt.

Die BVB Transfer Gerüchteküche brodelt! Nach übereinstimmenden Medienberichten liebäugelt Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung von Andreas Christensen. Das vermelden „Sport1“ und „Bild“ unisono. Der Innenverteidiger des FC Chelsea wäre ein sinnvoller BVB Transfer. Denn die Abwehr des Revierklubs präsentiert sich auch in dieser Saison als anfällig.

Im Sommer ablösefrei: Chelsea-Star Christensen Thema bei Borussia Dortmund

Mit 28 Gegentoren nach 18 Spieltagen kassierte Borussia Dortmund die zweitmeisten Treffer aller Teams der oberen Tabellenhälfte. Christensen, der als zuverlässiger Innenverteidiger gilt, könnte der löchrigen BVB-Defensive zu mehr Stabilität verhelfen. Und da der Vertrag des 25-Jährigen beim FC Chelsea am Saisonende ausläuft, kann er nach derzeitigem Stand im Sommer ablösefrei wechseln.

Zwar hält man bei den Blues große Stücke auf den 1,88 Meter großen Rechtsfuß und Chelsea-Coach Thomas Tuchel vertraut regelmäßig in der Abwehrzentrale auf die Dienste von Christensen. Nicht umsonst brachte es der 54-fache Nationalspieler Dänemarks im Saisonverlauf auf 21 Pflichtspieleinsätze (2 Tore, 1 Vorlage). Doch bislang konnten sich beide Seiten nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Christensen-Gehalt als Knackpunkt! Witsel-Abgang macht BVB Hoffnung

Nun wittert Borussia Dortmund seine Chance, den Abwehr-Star zum Nulltarif in den Signal Iduna Park zu locken. Für den BVB wäre Andreas Christensen, der regelmäßig seine internationale Klasse unter Beweis stellt, eine echte Verstärkung. Hinzukommt, dass der kopfballstarke Defensivspezialist die Bundesliga aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach, für die er zweit Jahre (2015 bis 2017) auf Leihbasis spielte, bestens kennt.

Als Problem könnten sich allerdings die Gehaltsanforderungen von Christensen entpuppen. Diese sind laut „Bild“ hoch und sind auch der Hauptgrund, warum die Verhandlungen mit dem FC Chelsea bislang noch nicht zielführend waren. Zwar ist es schwer vorstellbar, dass Borussia Dortmund die Blues im Gehaltspoker übertrumpft. Aber allein der bevorstehende Abgang von Axel Witsel, dessen Kontrakt ausläuft, garantiert wieder neuen Spielraum im Gehaltsbudget. Somit ist dem BVB zuzutrauen, Christensen ein attraktives Paket zu bieten.

Bei ManUnited außen vor: Kommt Amad Diallo auf Leihbasis zum BVB?

Neben Andreas Christensen weckt auch Amad Diallo von Manchester United Begehrlichkeiten bei Borussia Dortmund. Der 19-jährige Rechtsaußen, der auch über links stürmen kann, ist nach Informationen von „Sky“ derweil ein Kandidat für einen sofortigen Wechsel. Spekuliert wird bei diesem Borussia Dortmund Transfergerücht über eine Leihe.

Diallo wechselte erst vor einem Jahr für 21 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu ManUnited, konnte sich bei den Red Devils bislang aber nicht durchsetzen. Seit seiner Ankunft im Old Trafford brachte es der hochveranlagte Ivorer gerade einmal zu mageren neun Profieinsätze (1 Tor, 1 Vorlage). Auch unter Übergangstrainer Ralf Rangnick läuft es für Amad Diallo nicht besser, der es kaum einmal in den Spieltagskader schafft. Neben Dortmund ist auch der englische Zweitligist Derby County stark am Linksfuß interessiert.