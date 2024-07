Transfergerüchte: Union Berlin mit Angebot für BVB-Talent Rothe?

Dienstag, 23.07.2024 - 19:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das wäre ein Coup, wenn Union-Manager Horst Heldt diesen Transfer eintüten kann. Wie die „BILD“ aktuell berichtet, soll der 1. FC Union Berlin ein Auge auf Tom Rothe geworfen haben. Der 19-jährige will den Durchbruch in der Bundesliga packen, nachdem er in der vergangenen Spielzeit für Holstein Kiel mit seinen Auftritten zum Aufstieg verhalf.

In Kiel vermisst man den Schienenspieler jetzt schon, denn seine Leistungen hätten während seiner Leihe nicht besser sein können. Eigentlich wollte Borussia Dortmund mit dem Youngster planen. So sollte Rothe als Backup für Ramy Bensebaini parat stehen, doch das steht nun in den Sternen.

Tom Rothe möchte den Bundesliga-Durchbruch

Gemäß aktuellen Union Berlin Transfergerüchten sollen die Eisernen Tom Rothe bereits ein „sehr lukratives Angebot“ unterbreitet haben. Der gebürtige Rendsburger besitzt beim BVB zwar noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026, jedoch könnte er den Verein verlassen, wenn er es darauf anlegen sollte.

Natürlich sind die Leistungen Rothes den FCU-Verantwortlichen nicht verborgen geblieben. Nach seinem Leihwechsel von Borussia Dortmund zu den Störchen, fand sich das Talent sofort in der Startelf wieder und wusste zu überzeugen. In der 2. Liga steuerte er satte 10 Torvorlagen und 4 Tore bei. Eine Quote, die für einen 19-jährigen, der zuvor auf seinen Durchbruch im Profifußball wartete, eine starke Leistung.

Gosens-Verkauf brächte das Kleingeld

Günstig dürfte der deutsche U20-Nationalspieler jedoch nicht zu haben sein, denn sein Marktwert wird mittlerweile auf 8 Millionen Euro taxiert. Finanziell müssten sich die Eisernen also etwas strecken, wenn man ihn aus dem Ruhrpott an die Alte Försterei locken möchte. Das notwendige Kleingeld könnte durch einen Verkauf von Robin Gosens in die Vereinskasse gespült werden.

Es ist kein Geheimnis, dass sich der deutsche Nationalspieler familiär in Berlin nicht wohlfühlt. Zudem verpasste er die Fußball-EM 2024 – ebenso das internationale Geschäft mit dem FCU in der anstehenden Saison. Die Zeichen stehen hier schon seit geraumer Zeit auf Trennung.

Rothe der 1:1-Ersatz für Gosens?

Tom Rothe könnte zudem der 1:1-Ersatz für Gosens werden. Ebenso, wie der Emmericher fühlt sich Rothe auf der linken Bahn am wohlsten. Als Linksverteidiger beim BVB eingeplant, fand er sich jedoch mehrheitlich im linken Mittelfeld als Schienenspieler wieder. Eine Rolle, die er bei Union Berlin ebenfalls übernehmen könnte.

Dort wäre er wahrscheinlich sofort gesetzt, sofern Gosens den Verein in diesem Sommer verlassen sollte. Indes würden die Berliner ein Talent ergattern, welches noch nicht das Ende seiner Entwicklung erreicht hat. Rothe bekäme regelmäßig seine Einsätze und Union einen Spieler, der sich weiterentwickeln lässt. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten.