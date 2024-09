ANZEIGE

Transfergerüchte: VfL Bochum an BVB-Youngster Wätjen interessiert

Mittwoch, 25.09.2024 - 15:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt ist geschlossen, doch die Planung für den Kader der Zukunft hört verständlicherweise nicht auf. So auch nicht beim Bundesligisten VfL Bochum, dessen Scouts sich anscheinend erneut bei Borussia Dortmund umschauen, wenn man den Ausführungen der „WAZ“ Glauben schenken kann.

Bereits im Sommer hatten sich die Bochumer mit einigen Spielern des BVB intensiv beschäftigt. Giovanni Reyna sollte ausgeliehen werden, doch die Dortmunder stellten sich am Ende quer. Julian Hettwer war ebenfalls ein Thema an der Castroper Straße, doch der Youngster war dem VfL schlicht zu teuer. Youssoufa Moukoko und Salih Özcan wurden ebenfalls gehandelt, doch beide Spieler blockten ab.

Wätjen im Visier des VfL Bochum

Nun soll der VfL Bochum mit Kjell Wätjen erneut einen BVB-Spieler ins Visier genommen haben, der in dieser Saison auf seine nächsten Profi-Einsätze wartet. Der 18-jährige feierte in der vergangenen Spielzeit an den letzten beiden Spieltagen sein Debüt in der Bundesliga. Doch weitere Einsatzminuten kamen in der Beletage des deutschen Fußballs nicht hinzu.

Bei den Borussen hält man jedoch große Stücke auf den Mittelfeldspieler, der gleich bei seinem Debüt gegen den FC Augsburg mit einem Assist glänzen konnte. Wätjen dürstet seitdem auf seinen nächsten Einsatz bei den Profis. Trainer Nuri Sahin hatte den Youngster für das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim und gegen den VfB Stuttgart zwar für den Kader nominiert, aber ihn nicht eingesetzt.

VfL Bochum vor Winter-Transfer?

In Bochum verfolgt man die Situation um den ehemaligen deutschen U19-Nationalspieler und erhofft sich zugleich, ihn leihweise verpflichten zu können. Wie die „WAZ“ berichtet, soll man auch auf eine Kaufoption verzichten. Dem Anschein nach würden die BVB-Bosse Wätjen nicht dauerhaft weggeben wollen.

Beim VfL Bochum winken dem zentralen Mittelfeldspieler hingegen Spielminuten. Dort könnte er zudem nicht nur in der Zentrale die Fäden ziehen, sondern eben auch im offensiven Mittelfeld und auf der Sechser-Position aushelfen. Der Rechtsfuß wäre ein Kandidat für den Winter-Transfermarkt, wie es scheint.

Folgt Wätjen seinem Ex-Kollegen Bamba?

Kjell Wätjen würde, sofern sich alle Parteien auf ein Leihgeschäft einigen können, auf seinen Ex-Teamkollegen Samuel Bamba treffen, der bereits im Sommer zum Revierrivalen wechselte. Der 20-jährige Flügelstürmer wechselte bekanntlich ablösefrei, nachdem er seinen Vertrag nicht verlängerte.

Gegen RB Leipzig und gegen den SC Freiburg durfte Bamba indes die ersten Minuten für den VfL Bochum auflaufen. Gut möglich, dass Wätjen, der einen aktuellen Marktwert von rund zwei Millionen Euro aufweist und bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028 besitzt, Bamba nach Bochum folgen könnte.