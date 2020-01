Transfergerüchte: BVB, VfB Stuttgart & RB Leipzig buhlen um Matt O´Riley

Freitag, 24.01.2020 - 10:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Transfergerüchte Bundesliga: Es raschelt im Blätterwald und involviert in den heutigen Transfergerüchten sind gleich drei deutsche Vereine. Objekt der Begierde? Ein 19-jähriges englisches Talent, welches bereits seit Monaten bei vielen europäischen Klubs gehandelt wird oder zumindest Thema ist.

Die Rede ist von Matt O´Riley! Der englische U18-Nationalspieler wird mit einer Reihe von Vereinen in Verbindung gebracht, die den Mittelfeldspieler wohl mehrfach genauer unter die Lupe genommen haben sollen. Darunter beispielsweise Borussia Dortmund! Der Revierklub schaut sich nicht erst seit dem Transfer von Jadon Sancho auf der Insel um!

BVB mit Interesse an Matt O´Riley?

Nun strecken die BVB-Verantwortlichen anscheinend ihre Fühler auch nach dem Talent vom FC Fulham aus. Dies berichtet jedenfalls „Sky Sport“ und der britische „Independent“ in den letzten Tagen, wodurch die BVB Transfergerüchte erst recht angeheizt werden. Schon bei dem U23-Spiel zwischen Manchester United und dem FC Fulham saßen wohl Scouts auf der Tribüne, um sich Matt O´Riley genauer anzuschauen.

Und was sie zu sehen bekamen, dürfte ihnen gefallen haben, denn der Youngster lieferte eine starke Partie ab. Er zog die Fäden im Mittelfeld und steuerte eine Torvorlage beim 3:1-Sieg über die Red Devils bei. Rund 1.000 Zuschauer fanden sich bei diesem Spiel ein, darunter waren aber nicht nur Scouts vom BVB zugegen, sondern auch von anderen Klubs.

RB Leipzig pokert ebenfalls mit

Borussia Dortmund war schon im Oktober 2018 laut „Eurosport“ an Matt O´Riley interessiert. Damals war zudem auch Juventus Turin (Serie A), FC Arsenal und Manchester United (beide Premier League) am britischen Talent dran. Der FC Fulham konnte ihn jedoch halten.

Bei der besagten Partie waren aber noch weitere Scouts anwesend. So heißt es, dass RB Leipzig seine Scouts nach Manchester schickte, um Matt O´Riley beobachten zu lassen. Der 19-jährige wird schon seit Längerem immer wieder gescoutet und Experten gehen davon aus, dass es für den FC Fulham schwierig wird, sein Talent über den Sommer hinaus zu halten.

VfB Stuttgart und weitere europäische Klubs buhlen mit

Das Arbeitspapier von O´Riley läuft in diesem Sommer aus und somit wäre er ablösefrei zu haben. Trotz seines recht geringen Marktwerts von rund 250.000 Euro hat er sich auch in den Fokus des Bundesligaspitzenreiters gespielt. Der englische U18-Nationalspieler wird zudem auch vom VfB Stuttgart beobachtet. Der Klub aus der 2. Liga strebt die Rückkehr in die Bundesliga an und würde das Juwel in der kommenden Saison nur zu gern mit an Bord haben wollen.

Aktuell haben jedoch einige Klubs den Linksfuß auf dem Zettel. Interesse wird beispielsweise Celtic Glasgow und den Rangers nachgesagt, aber auch Leeds United und Norwich City sollen ebenfalls dran sein. Der FC Arsenal, Manchester United, Juventus Turin, Schachtar Donezk und der FC Valencia aus der spanischen La Liga haben angeblich ebenfalls ihre Fühler ausgetreckt!

Die Transfermarkt Gerüchteküche ist also weiterhin am Brodeln und spätestens im Sommer, wenn er ablösefrei zu haben sein wird, werden weitere Transfergerüchte zu seiner Person folgen!