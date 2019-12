Transfergerüchte: Landet BVB den Doppelschlag? Brewster & Nunez im Fokus

Freitag, 06.12.2019 - 10:36 Uhr

Von: Robert Freiberg

Die Stürmersuche von Borussia Dortmund hält die Transfer Gerüchteküche auf Trab. Nun macht ein neuer Name die Runde: Rhian Brewster! Der Youngster wartet beim FC Liverpool weiter auf den Durchbruch und könnte sein Glück in Dortmund versuchen. Zudem kursieren BVB Transfergerüchte um Verteidiger Unai Núñez!

Im Winter will Borussia Dortmund seine Sommer-Versäumnisse nachholen und einen weiteren Mittelstürmer an Land ziehen. Viele Namen werden in der Bundesliga Transfergerüchte gehandelt. Darunter Torjäger Erling Braut Haaland von RB Salzburg, Mario Mandzukic (Juventus Turin) oder Olivier Giroud (FC Arsenal). Mit Rhian Brewster ist die Liste nun um einen weiteren Kandidaten reicher.

Kein Sturmtank: Brewster erfüllt nicht BVB-Stürmerprofil

Laut dem englischen Fußball-Portal „Football Insider“ hat der BVB Interesse am 19-Jährigen bekundet. Brewster hat beim FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp einen schweren Stand und wartet trotz großer Veranlagungen auf sein Debüt in der Premier League. Stattdessen muss sich der Youngster mit Einsätzen in der U23 der Reds abfinden. Um Brewster zu mehr Spielpraxis auf hohem Niveau zu verhelfen, schwebt dem Klub von der Anfield Road eine Leihe im Winter vor. Ein Verkauf steht demnach nicht zur Debatte.

Ob Rhian Brewster für den BVB aber die lang ersehnte Soforthilfe sein kann, ist fraglich. Zudem passt die noch unerfahrene Sturm-Hoffnung aus Liverpool nicht unbedingt ins gesuchte Stürmerprofil der Dortmund. Schließlich wünscht sich Coach Lucien Favre einen Angreifer der Kategorie Sturmtank. Diese Bedingung erfüllt der 1,80 Meter große Brewster nur bedingt. Außerdem sind die Schwarzgelben nicht der einzige Interessent. So sollen auch Leeds United, Aston Villa, Crystal Palace und Bundesliga-Rivale Borussia Mönchengladbach ein Auge auf den gebürtigen Londoner geworfen haben.

Borussia Dortmund: Was läuft da mit Unai Núñez?

Aber es gibt weitere Transfergerüchte Borussia Dortmund. So vermelden „Spox“ und „Goal“ unisono, dass Unai Núñez von Athletic Bilbao im Gespräch ist. Der Innenverteidiger wurde kürzlich auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, die aber Abstand von einer Verpflichtung des 22-Jährigen genommen haben. Schlägt nun Dortmund zu?

FC Arsenal und Everton mit in der Verlosung

Fakt ist, dass die BVB-Defensive alles andere als sattelfest ist. Mit 19 Gegentoren kassierten die Westfalen von allen Top-Teams der Bundesliga am meisten Treffer. Mit Ausnahme von Rückkehrer Mats Hummels wusste bislang auch kein Verteidiger dauerhaft zu überzeugen. Núñez könnte Abhilfe schaffen. Der Spanier ist bei Athletic Bilbao nur zweite Wahl und drängt auf einen baldigen Abschied. Zwar ist der Defensiv-Spezialist, der ein Länderspiel vorweisen kann, noch vertraglich bis 2023 an die Basken gebunden, allerdings würde eine Ausstiegsklausel einen BVB-Transfer erleichtern. Für festgeschriebene 30 Millionen Euro ist Núñez zu haben, was das Doppelte seines Marktwerts entspricht.

Alles andere als ein Schnäppchen. Aber das scheint keine abschreckende Wirkung zu haben. Schließlich heißt es in der Transfer Gerüchteküche, dass Unai Núñez gleich bei mehreren Klubs Begehrlichkeiten weckt. Genannt werden unter anderem auch die kriselnden England-Klubs FC Arsenal und FC Everton.