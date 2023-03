Transfergerüchte: Chuba Akpom Thema in Gladbach! Auch Werder baggert am Torjäger

Freitag, 10.03.2023 - 09:06 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Für die kommende Saison sucht Borussia Mönchengladbach einen Nachfolger für Marcus Thuram. Eine Spur der Fohlen auf dem Transfermarkt führt offenbar in die zweite englische Liga. Gemäß aktueller Gladbach Transfernews bekundet die Borussia Interesse an Chuba Akpom, der beim FC Middlesbrough die Saison seines Lebens spielt. Auch Werder Bremen hat den Torjäger auf der Liste.

Seinen auslaufenden Vertrag wird Marcus Thuram mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verlängern. Entsprechend braucht der VfL für die kommende Saison einen neuen Mittelstürmer. Ein Thema in der Gladbach Gerüchteküche ist Chuba Akpom.

Gladbach-Flirt Chuba Akpom - nur Haaland traf häufiger

Der 27-Jährige sorgt in der laufenden Saison für mächtig Aufsehen. Kein Wunder, denn der Mittelstürmer hat für den Zweitligisten FC Middlesbrough in 28 Spielen satte 21 Treffer beigesteuert - nur City-Superstar Erling Haaland traf in den höchsten vier englischen Ligen noch öfter (27). Damit führt Akpom auch die Torschützenliste der Championship an. Von dieser eindrucksvollen Torausbeute haben auch die Verantwortlichen im Borussia-Park Kenntnis genommen.

Zumindest wird Chuba Akpom in einem Bericht von „All Nigeria Soccer“ mit Gladbach in Verbindung gebracht. Zudem soll Werder Bremen am Engländer mit nigerianischen Wurzeln dran sein. Die Werder Bremen Transfergerüchte um den ehemaligen U21-Nationalspieler sind genau wie die Gladbach Transfergerüchte plausibel. Schließlich könnte SVW-Star Niclas Füllkrug im Sommer die Norddeutschen verlassen.

Auch Trio aus Premier League will Akpom

Aber auch in England hat Chuba Akpom gleich mehrere Bewunderer. Allen voran das Trio aus der Premier League Crystal Palace sowie die Abstiegskandidaten FC Everton und FC Southampton haben ein Auge auf den 1,86 Meter großen Rechtsfuß geworfen. Akpom, der aus der Jugend des FC Arsenal stammt und bereits für zahlreiche Klubs (u.a. PAOK Saloniki, VV St. Truiden, Brighton, Hull City) spielte, ist noch bis 2024 an Middlesbrough gebunden.

Angesichts seiner überragenden Saison und bemerkenswerten Torquote dürfte Chuba Akpom, der allein in den letzten sieben Ligaspielen achtmal knipste, locker eine Ablöse im mittleren bis hohen einstelligen Millionen-Bereich liegen.

Gladbach: F95-Goalgetter Kownacki weiterer Kandidat

Bei transfermarkt.de wird der Marktwert von Akpom zwar auf 2,8 Millionen Euro beziffert. Dieser Wert stammt allerdings von Ende Oktober. Seitdem ging es mit Chuba Akpom steil bergauf, was auch ein großer Verdienst von Michael Carrick ist. Der ehemalige Mittelfeldstratege von Manchester United übernahm Ende Oktober den Trainerposten bei Boro und verhalf dem robusten Angreifer zu einer regelrechten Leistungsexplosion.

Doch Borussia Mönchengladbach hat bei seiner Stürmersuche noch weitere Eisen im Feuer. Dawid Kownacki vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf wird heiß auf dem Bökelberg gehandelt. Der treffsichere Pole ist im Sommer ablösefrei zu haben. Jedoch buhlen etliche andere Vereine ebenfalls um dessen Unterschrift. Laut jüngsten Bundesliga Transfergerüchten signalisieren der 1. FC Union Berlin, 1. FC Köln und 1. FSV Mainz 05 Interesse. Gleiches gilt für den FC Midtjylland aus Dänemark.