Transfergerüchte: Union Berlin nimmt F95-Torjäger Dawid Kownacki ins Visier

Donnerstag, 09.03.2023 - 08:22 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

In der 2. Liga zählt Dawid Kownacki zu den spannendsten Personalien. Schließlich hat der wechselwillige Torjäger seinen Abschied von Fortuna Düsseldorf bereits verkündet und kommt obendrein ablösefrei auf den Transfermarkt. Landet Kownacki beim 1. FC Union Berlin? Die Eisernen haben offenbar gesteigertes Interesse am Stürmer, der aber auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten weckt.

Der 1. FC Union Berlin leidet in der Bundesliga aktuell unter einer kleinen Torflaute. In den letzten drei Ligaspielen blieb der Sensationsdritte ohne eigenen Treffer. Insgesamt sind die Köpenicker auch nicht gerade torhungrig. Kein Team aus der oberen Bundesliga Tabelle hat weniger als die 35 Treffer der Rot-Weißen auf dem Konto. Künftig könnte Dawid Kownacki den Eisernen zu mehr Durchschlagskraft in der Offensive verhelfen.

Ablösefrei zu haben: Wechselt Kownacki von Düsseldorf zum 1. FC Union?

Denn der 25-jährige Pole von Zweitligist Fortuna Düsseldorf steht gemäß neuer Union Berlin Transfergerüchte auf der Wunschliste der Ost-Berliner. Das vermelden der „kicker“ sowie die „Bild“ unisono. In Düsseldorf spielt Kownacki derzeit seine beste Saison und ist mit zehn Toren in 21 Ligaspielen mit Abstand treffsicherste Fortune. Hinzu kommen sechs Vorlagen. Mit 16 Scorerpunkten ist der siebenfache Nationalspieler der zweitbeste Scorer im Bundesliga Unterhaus.

Doch auch seine Vertragssituation macht Dawid Kownacki für den 1. FC Union äußerst interessant. Sein Arbeitspapier läuft im Sommer aus und Kownacki ließ bereits im Dezember wissen, dass er seinen Kontrakt in der Merkur Spiel-Arena zu Düsseldorf nicht verlängern wird. Entsprechend könnte ein Union Berlin Transfer des 1,86 Meter großen Rechtsfuß‘ ablösefrei über die Bühne gehen. Ein echtes Schnäppchen, angesichts eines Marktwertes von 2,5 Millionen Euro.

Union Berlin: Kownacki könnte Sheraldo Becker beerben

Bitter für Fortuna Düsseldorf, ist doch Kownacki, der 2019 von Sampdoria Genua zum Rheinklub wechselte, mit 7,5 Millionen Euro der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Bei Union Berlin könnte zur kommenden Saison durchaus Bedarf an neuem Stürmerpersonal bestehen. Denn Sheraldo Becker und auch Ersatzmann Sven Michel könnten die Köpenicker nach der Saison verlassen.

Allerdings müssen die Eisernen im Kownacki-Poker Konkurrenz aus der Liga fürchten. So rankten sich zuletzt auch 1. FC Köln Transfergerüchte um den Torjäger. Auch Sven Michel wird übrigens in der Bundesliga Gerüchteküche mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Der Union-Stürmer kennt FC-Trainer Steffen Baumgart noch aus gemeinsamen und erfolgreichen Zeiten beim SC Paderborn.

Kownacki-Poker: Union & 1. FC Köln mit guten Argumenten

Ein Engagement in Köln hätte für Dawid Kownacki trotz aller Rivalität beider Vereine seinen Reiz. Schließlich könnte der Angreifer weiterhin in Düsseldorf wohnen bleiben und für die Geißböcke in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Dagegen kann der 1. FC Union im Transferpoker mit der fast sicheren Aussicht auf das internationale Geschäft locken. Ein reizvolles Argument.

Bundesliga-Erfahrung kann Union-Flirt Kownacki vorweisen. Für Fortuna Düsseldorf bestritt er in den Saisons 2018/19 und 19/20 insgesamt 30 Einsätze im Oberhaus. Seine Ausbeute fiel mit 4 Toren aber überschaubar aus.