Transfergerüchte: Bor. M´Gladbach, Mainz & Augsburg ebenfalls an Castrop dran

Donnerstag, 09.01.2025 - 11:27 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es scheint fast so, dass der 1. FC Nürnberg sein Juwel Jens Castrop im kommenden Sommer verlieren wird. Interessenten gibt es einige, wie in der Transfermarkt Gerüchteküche berichtet wird. Einige Namen sind bereits durchgesickert und so tauchten in der jüngsten Vergangenheit etwaige Union Berlin Transfergerüchte auf, wonach sich die Eisernen um den 21-jährigen bemühen sollen.

Ebenso waren auch Werder Bremen Transfergerüchte im Umlauf sowie welche, die sich mit der spanischen La Liga beschäftigen. Insbesondere der FC Sevilla soll heiß auf den Youngster sein, der eigentlich von einem Engagement in der englischen Premier League träumt. Doch bevor es auf die Insel gehen könnte, dürfte der Zwischenschritt in der Beletage des deutschen Fußballs liegen.

Castrop im Winter schon weg?

Wie die „Bild“ nun berichtet, soll die halbe Bundesliga hinter dem Mittelfeldspieler her sein. Konkrete Namen werden dabei auch genannt: Borussia Mönchengladbach, der 1. FSV Mainz 05 und der FC Augsburg haben Jens Castrop wohl auf dem Zettel. Der deutsche U21-Nationalspieler soll allerdings bis zum Saisonende beim 1. FC Nürnberg verweilen. Ein Wintertransfer ist dennoch nicht gänzlich vom Tisch.

Die angeblich einzige Möglichkeit, dass sich Castrop jetzt schon mit seinem neuen Verein einig werden könnte, besteht darin, dass man ihn zwar ziehen lässt und sich zugleich eine Leihe bis Saisonende sichert. Klar ist allerdings auch, dass das Mittelfeld-Juwel nicht günstig zu haben sein wird. Rund 3 Millionen Euro beträgt sein aktueller Marktwert, wobei sein Vertrag noch bis zum Sommer 2026 Gültigkeit besitzt.

Mainz 05 & FC Augsburg ebenfalls im Rennen

Hoffnungen auf einen Sommertransfer hegen die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach. Dort könnte Castrop eventuell Fraulo oder auch Neuhaus ersetzen, falls sie die Fohlen verlassen sollten. Die Scouts des Bundesligisten beobachten das Talent bereits seit einiger Zeit, wenn man den aktuellen Borussia Mönchengladbach Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Ungewiss ist allerdings auch, wie gut die Chancen auf einen Gladbacher Transfer stehen, denn auch der FC Augsburg und Mainz 05 sollen ebenfalls am Deutsch-Koreaner interessiert sein. Klar ist auch, dass der 1. FC Nürnberg den Vertrag wohl nicht mehr verlängern können, da sich Castrop zu Höherem berufen fühlt.

Traum von Premier League nach hinten verschoben

Für die Verantwortlichen des Zweitligisten wäre demnach ein Verkauf im Sommer oberste Priorität, da man sonst einen ablösefreien Abgang Castrops befürchten müsste. Dieses Szenario will man umgehen und daher dürften die ersten Gespräche in Kürze stattfinden.

Zu welchem Klub der Rechtsfuß am Ende wechseln könnte, steht derweil noch in den Sternen. Noch ist unklar, welcher Interessent die Nase im Rennen um das Juwel vorne hat. Indes hat Castrop wohl seinen Wunsch, einmal in der Premier League zu spielen, nach hinten verschoben. Es winkt also ein Wechsel in die Bundesliga.