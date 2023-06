Transfergerüchte: Toulouse-Stürmer Zakaria Aboukhlal zu Bayer Leverkusen?

Dienstag, 27.06.2023 - 08:17 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat Bayer 04 Leverkusen einen neuen Flügelstürmer im Visier? In der Bundesliga Gerüchteküche wird Zakaria Aboukhlal mit der Werkself in Verbindung gebracht. Der Marokkaner blickt auf eine bemerkenswerte Saison beim FC Toulouse zurück, womit er allerdings nicht nur das Leverkusener Interesse geweckt hat. Auch Klubs aus Spanien und England mischen mit.

Mit Moussa Diaby und Jeremie Frimpong könnten zwei Leistungsträger für die rechte Außenbahn Bayer Leverkusen in diesem Sommer verlassen. Um die Bayer-Stars ranken sich hartnäckig Premier League Transfergerüchte. Den Rheinländern winkt im Falle eines Verkaufs von Diaby (Arsenal und Newcastle sind interessiert) und Frimpong (bei Manchester United im Gespräch) satte Transfereinnahmen jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze.

Bayer Leverkusen flirtet mit Toulouse-Star Zakaria Aboukhlal

Und es scheint so, als ob sich Bayer Leverkusen auf einen Abgang der Außenbahn-Spieler vorbereitet. Denn der Werksklub hat mit Zakaria Aboukhlal einen potenziellen Ersatz für die rechte Seite im Auge. Mehrere Medien, darunter die „L’Équipe“ und „Daily Mail“, berichten über diese Bayer Leverkusen Transfergerüchte.

Der 23-Jährige war erst im vergangenen Sommer für 2 Millionen Euro von AZ Alkmaar zum FC Toulouse gewechselt. Dort schlug Aboukhlal voll ein. Der marokkanische Nationalspieler (18 Länderspiele / 3 Tore), der in Rotterdam geboren wurde, eroberte sich auf einen Anhieb einen Stammplatz und stellte seine Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis.

Bayer 04: So viel verlangt FC Toulouse für Aboukhlal

In der Ligue 1 sammelte Zakaria Aboukhlal 15 Scorerpunkte in 37 Partien (10 Tore, 5 Vorlagen). Darüber hinaus hatte der beidfüßige Flügelstürmer, der auf beiden Außenbahnen und auch im Zentrum stürmen kann, großen Anteil am ersten Titelgewinn des FC Toulouse. So führte der WM-Fahrer seinen Klub mit fünf Toren im Pokalwettbewerb zum Triumph des Coupe de France.

Bayer Leverkusen ist das nicht entgangen. Aboukhlal könnte in der BayArena in die großen Fußstapfen von Moussa Diaby treten. Allerdings will der FC Toulouse mit seinem Leistungsträger Kasse machen. Gemäß der Bayer Leverkusen Transfernews soll TFC bis zu 15 Millionen Euro Ablöse für Aboukhlal ausgerufen haben. Über das Doppelte seines derzeitigen Marktwerts von 7 Millionen.

Konkurrenz für Leverkusen: Auch Brighton & Betis baggern an Aboukhlal

Bei den Franzosen hat der flexible Offensivwirbler noch einen langfristigen Vertrag bis 2026, was sich abgesehen der starken Leistungen zusätzlich preissteigernd auswirkt. Für einen Bayer Leverkusen Transfer von Zakaria Aboukhlal wollen die Rheinländer aber nicht mehr als 10 Millionen Euro auf den Tisch legen, heißt es weiter.

Sollte Bayer 04 tatsächlich Interesse am Flügelstürmer haben, müsste sich Leverkusen aber noch mit anderen Mitbewerben im Transferpoker auseinandersetzen. Denn auch Brighton & Hove Albion aus der Premier League sowie Betis Sevilla aus La Liga, die genau wie Bayer Leverkusen in der kommenden Saison in der Europa League an den Start gehen, haben Aboukhlal auf dem Zettel.