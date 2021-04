Transfergerüchte: Auch Bayer Leverkusen will Abwehrjuwel Odilon Kossounou

Montag, 26.04.2021 - 11:25 Uhr

Von: Robert Freiberg

Schnappt sich der Werksklub das vielversprechenden Abwehrtalent Odilon Kossounou vom FC Brügge? Zumindest machen entsprechende Bayer Leverkusen Transfergerüchte die Runde, wonach die Rheinländer ihre Fühler nach dem Innenverteidiger ausstrecken. Doch die Liste der interessierten Klubs ist lang und sehr namhaft besetzt.

Im Saison-Endspurt der Bundesliga kämpft Bayer Leverkusen als Sechster weiter munter um die Europapokalplätze mit, wenngleich die Chancen für die Champions League-Qualifikation beim Tabellensechsten nur noch sehr vage sind. Aber auch auf dem Transfermarkt sieht es zumindest in der Personalie Odilon Kossounou nicht viel besser aus.

Odilon Kossounou: Leverkusen heiß auf nächsten „Kolo Touré“

Dem Werksklub wird nach Angaben des Magazins „Life“ Interesse am ivorischen Toptalent nachgesagt, dass sich beim FC Brügge zu einem international äußerst gefragten Verteidiger gemausert hat. Mit gerade einmal 20 Jahren steht der athletische und kopfballstarke Youngster bei reihenweisen Klubs auf dem Zettel. Angeblich auch in Leverkusen, wie zumindest den kursierenden Bundesliga Transfergerüchten zu entnehmen ist.

Dass Odilon Kossounou so gefragt ist, überrascht nicht. Beim belgischen Topteam FC Brügge ist das 1,91 Meter große Abwehrjuwel zumeist in der Innenverteidigung gesetzt, kann aber auch im defensiven Mittelfeld aushelfen. Insgesamt bestritt der viermalige Nationalspieler der Elfenbeinküste, der in seiner Heimat als neuer Kolo Touré gehandelt wird, 36 Pflichtspiele für die „Büffel“ in dieser Saison. Darunter auch durchaus ansprechende Auftritte in der Champions League gegen Borussia Dortmund und Lazio Rom während der Gruppenphase.

Bayer Leverkusen: Viele Unklarheiten im Abwehrbereich

Seinen Vertrag in Brügge hat Kossounou an seinem Geburtstag am 4. Januar vorzeitig bis 2024 verlängert, doch in der Transfermarkt Gerüchteküche gilt es als sicher, dass er im Sommer den Sprung in eine der Top 5-Ligen wagt. Vielleicht in die Bundesliga nach Leverkusen? Bayer 04 hätte zweifelsohne Bedarf an neuem Abwehrpersonal.

Zum einen werden sowohl die Bender-Zwillinge Lars und Sven ihre Karriere beenden und auch Aleksandar Dragovic, dessen Vertrag ausläuft, die Rheinländer sicher erlassen. Wie es mit den Innenverteidigern Jonathan Tah, Tin Jedvaj und dem verliehen Panagiotis Retsos unterm Bayer-Kreuz weitergeht, ist ungewiss. Bei allen ist ein Wechsel im kommenden Transferfenster denkbar.

Milan-Klubs, ManCity & Arsenal schielen auf Kossounou

Doch ein Bayer Leverkusen Transfer von Odilon Kossounou wäre eine faustdicke Überraschung. Zumindest beim Blick auf die namhafte Konkurrenz in diesem Transferpoker. Denn laut übereinstimmenden Berichten bemühen sich sowohl Inter Mailand und der AC Mailand aus der Serie A um die Dienste des Rechtsfuß. Zudem sollen aus der Premier League vor allem der FC Arsenal sowie Manchester City und die Wolverhampton Wanderers am jungen Verteidiger dran sein.

Bayer Leverkusen muss einiges an Überzeugungsarbeit leisten, will man den Mitbewerben Odilon Kossounou wegzuschnappen. Laut „Sun“ werden mindestens 20 Millionen Euro Ablöse fällig, um den Defensivspezialisten aus Brügge loszueisen.