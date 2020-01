Transfergerüchte: Bayer Leverkusen schnappt sich wohl Köln-Talent Florian Wirtz

Montag, 27.01.2020 - 15:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Nachwuchsarbeit des 1. FC Köln gehört zu den besten Deutschlands. Einige Talente haben den Sprung zu den Profis geschafft und spielen regelmäßig in der Bundesliga. Jan Thielemann oder auch Noah Katterbach (wird mit Schalke 04 in Verbindung gebracht) und Ismail Jakobs, um ein paar Namen zu nennen, die der Nachwuchsarbeit der Kölner entsprungen sind.

Florian Wirtz wäre wohl das nächste Effzeh-Talent, welches auf kurz oder lang bei den Profis mitspielen dürfte. Aber dazu wird es wohl nicht mehr kommen, wenn der „kicker“ mit seinem Transfergerücht richtig liegt. Demnach steht Florian Wirtz bei den Domstädtern kurz vor dem Absprung zu Bayer 04 Leverkusen.

Wirtz´ Transfer zu Bayer Leverkusen gilt als perfekt

Der deutsche U17-Nationalspieler soll sich mit dem Werksklub einig sein und demnach den 1. FC Köln im Sommer verlassen. Ein Schock für die Verantwortlichen des 1. FC Köln, aber auch für die Fans, die sicherlich guter Hoffnung waren, dass das nächste Juwel in Zukunft ihr Dress tragen wird. Der anstehende Transfer zum von den Fans verhassten Ligarivalen Bayer 04 Leverkusen ist so gut wie fix.

Der 16-jährige soll bei Bayer Leverkusen einen langfristigen Vertrag unterzeichnen und langsam an die Profimannschaft des Klubs herangeführt werden. So jedenfalls lautet der Plan beim Bundesligakonkurrenten aus Leverkusen. Dabei handelt es sich nicht mehr um ein klassisches Bayer 04 Leverkusen Transfergerücht, sondern eher um eine handfeste Transfer News, die der „kicker“ heute streut.

Florian Wirtz und sein Werdegang in den U-Nationalmannschaften

Florian Wirtz ist bereits seit 2010 beim 1. FC Köln. Im Jahre 2010 wechselte er von der Jugend des SV Grün-Wie Brauweiler zu den Kölnern, wo er im Sommer 10 Jahre dabei wäre. In der Domstadt reifte der offensive Mittelfeldspieler zum U17-Nationalspieler. Sein Debüt feierte er dabei beim 3:3 gegen englische U17-Nationalmannschaft. Zuvor durchlief Wirtz bereits die deutsche U15- und U16-Nationalmannschaft.

Verläuft seine Entwicklung weiterhin so gut, dann ist absehbar, dass er auch ein Teil der weiteren U-Nationalmannschaften sein wird. Um diesen Schritt zu schaffen, dürfte der Transfer zu Bayer 04 Leverkusen sicherlich behilflich sein.

1. FC Köln verliert Mega-Talent

Kurz vor seinem Debüt in der U17-Nationalmannschaft gab es einen gehörigen Grund zum Jubeln. Florian Wirtz holte mit der U17 seines Klubs die deutsche Meisterschaft. Nun also der Wechsel zu Leverkusen, wo man sich auf einen torgefährlichen und sehr präsenten Spieler freuen kann, der noch am Anfang seiner Entwicklung steht.

Wirtz war in der Sparte „Transfergerüchte“ nicht unbedingt öffentlich ein Thema, allerdings heißt es, dass Florian Wirtz bei vielen Klubs aus dem In- und Ausland auf dem Zettel stand. Das Rennen macht nun wohl der Werksklub aus Leverkusen und der 1. FC Köln verliert zum Leidweisen der Verantwortlichen und Fans des Klubs eines ihrer größten Talente.