Bayer Leverkusen: Demarai Gray - Nächstes Schnäppchen aus England im Anflug?

Dienstag, 19.01.2021 - 14:13 Uhr

Von: Robert Freiberg

Eine heiße Spur von Bayer Leverkusen auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler führt dieser Tage nach England. So heißt es in der Transfermarkt Gerüchteküche, dass die Rheinländer Demarai Gray auf dem Radar haben. Die Werkself pokert und will den Engländer nur zum Schnäppchenpreis von Leicester City verpflichten.

Bastelt Bayer Leverkusen am nächsten England-Schnäppchen? Nachdem sich der Bundesligist erst letzte Woche die Dienste des niederländischen Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah von Manchester United für unter zwei Millionen Euro sicherten, will man offenbar nun sein Glück bei Demarai Gray versuchen.

Unter 2 Mio.: Leverkusen will Ablöse für Demarai Gray drücken

Der 24-Jährige könnte die gewünschte und benötigte Alternative für die offensiven Flügel sein, die Leverkusen noch im aktuellen Transferfenster unbedingt verpflichten will. Nach Informationen von „Sport1“ nimmt dieses Bayer Leverkusen Transfergerücht bereits konkrete Formen an. So soll der Werksklub die Verhandlungen mit Leicester City aufgenommen haben, wo Gray nur noch bis Saisonende unter Vertrag steht.

Einzige, aber entscheidende Hürde scheint nach aktuellem Kenntnisstand lediglich die Höhe der Ablöse zu sein. Demnach verlangen die Foxes für Demarai Gray knapp über zwei Millionen Euro. Nach Auffassung der Leverkusener Verantwortlichen um den Geschäftsführer Sport Rudi Völler zu viel. Diese wollen den Preis noch weiter drücken.

Gray bei Leicester City außen vor

Denn abgesehen von der kurzen Restlaufzeit des Kontrakts spielt Gray bei Leicester City keine Rolle. Nur einmal durfte der Linksaußen, der auch über die rechte Außenbahn stürmen kann, in der laufenden Saison der Premier League für die Auswahl von LCFC-Trainer Brendan Rodgers auflaufen. An den restlichen Spieltagen gehörte Gray überhaupt nicht dem Profikader an und kam vereinzelt für die zweite Mannschaft zum Einsatz (4 Spiele/3 Tore, 1 Assist).

Angesichts dieses sportlich äußerst geringen Stellenwerts will Bayer Leverkusen für den ehemaligen englischen U21-Nationalspieler keine zwei Millionen Euro auf den Tisch legen. Dabei belief sich der Marktwert von Demarai Gray in der Saison 2018/19, als der Offensivakteur zum Stammpersonal gehörte, noch auf seinem persönlichen Höchststand von 20 Millionen Euro. Mittlerweile ist der Marktwert auf 12 Millionen abgestürzt, Tendenz weiter fallend.

Bayer Leverkusen: Gray als Backup für Diaby & Bailey

Eine Zukunft bei Leicester City hat der 1,80 Meter große Rechtsfuß nicht und den Foxes bietet sich einzig im Winter noch die Möglichkeit, zumindest eine kleine Ablösesumme für den Offensivakteur einzustreichen. Ein Bayer Leverkusen Transfer liegt daher durchaus im Bereich des Möglichen, vorausgesetzt die Klubs werden sich im Ablösepoker einig.

Unterm Bayer-Kreuz könnte Demarai Gray im Team von Peter Bosz als Rotationsspieler zu den arrivierten Leistungsträgern Moussa Diaby und Leon Bailey fungieren, die aktuell die einzig noch einsatzbereiten Flügelstürmer der Leverkusener sind. Vor Gray wurden in der Bundesliga Gerüchteküche noch jede Menge andere Außenbahnspieler gehandelt. Neben Wunschspieler Kamaldeen Sulemana vom FC Nordsjælland, der zu teuer ist, geisterten auch die Namen von Jordan Morris (Seattle Sounders), Jayden Braaf (Manchester City U23), Thomas Lemar (Atlético Madrid) oder Peter Olayinka (Slavia Prag) durch die der BayArena.