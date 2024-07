Transfergerüchte: Bayer Leverkusen hat wohl Sutalo als Tah-Ersatz im Sinn

Montag, 15.07.2024 - 15:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen plant den Kader für die anstehende Saison. Bisher konnte der Werksklub mit Aleix Garcia (FC Girona), der für 18 Millionen Euro verpflichtet wurde und mit Jeanuel Belocian (15 Mio.€ / Stade Rennes), lediglich zwei Neuverpflichtungen unter Dach und Fach bringen. Unklar hingegen ist auch, wie es mit Jonathan Tah weitergeht. Es kursieren weiterhin FC Bayern Transfergerüchte.

Sollte sich der deutsche Nationalspieler dem Rekordmeister anschließen, so bedarf es an Ersatz. Dieser könnte laut Gianluca Di Marzio aus der niederländischen Eredivisie kommen. Gemäß aktueller Bayer Leverkusen Transfergerüchte scheinen sich die Klub-Bosse mit einer Verpflichtung von Josip Sutalo zu beschäftigen. Noch steht der Kroate bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, wo er ein durchwachsenes Jahr erlebte.

Bayer vor einem Jahr bereits an Sutalo dran

Die Transfergerüchte um Josip Sutalo sind indes nicht neu, denn bereits im vergangenen Jahr sollen die Bosse von Bayer 04 Leverkusen ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben. Dieser entschied sich jedoch für einen Wechsel von Dinamo Zagreb nach Amsterdam. Rund 20,5 Millionen Euro ließ sich Ajax Amsterdam diesen Transfer am Ende kosten.

Zugleich stattete man den Verteidiger mit einem langfristigen Vertrag, der Sutalo bis zum Sommer 2028 bindet, aus. Nach seiner Vertragsunterschrift avancierte der kroatische EM-Teilnehmer sofort zur Stammkraft, erlebte allerdings eine Berg- und Talfahrt in der Liga. Am Ende erreichte er mit seinem Klub den 5. Platz, der zur Qualifikation zur Champions League berechtigt.

Sutalo als Tah-Ersatz im Sinn

Auch wenn Josip Sutalo in der Liga in 22 von 25 Partien in der Startelf stand, so musste er aufgrund diverser kleinerer Verletzungen immer wieder aussetzen. Sutalo selbst dürfte mit diesem Umstand und mit dem Abschneiden der letzten Spielzeit nicht glücklich gewesen sein. Wettbewerbsübergreifend kommt der 1,90 Meter große Innenverteidiger auf 39 Einsätze (2 Tore). Und auch bei der Fußball-EM stand er bei allen drei Gruppenspielen über die volle Distanz auf dem Platz.

Nach nur einem Jahr beim niederländischen Traditionsklub könnten sich die Wege auch schon wieder trennen. Bayer Leverkusen hat den Kroaten weiterhin auf dem Zettel und soll bereit sein, ihn zu verpflichten, wenn Tah den Klub tatsächlich in diesem Sommer verlassen sollte.

AC Florenz & Premier League Klubs interessiert

Er wäre somit ein 1:1-Ersatz für Jonathan Tah. Ein Bayer Leverkusen Transfer von Sutalo dürfte jedoch nicht unbedingt günstig werden, denn sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2028, während sein Marktwert auf circa 15 Millionen Euro taxiert wird. Zudem möchten die Ajax-Verantwortlichen kein Transferminus eingehen.

Neben Bayer Leverkusen sollen zudem auch andere Klubs am Innenverteidiger interessiert sein. So tauchen auch etwaige West Ham United Transfergerüchte in der Transfermarkt Gerüchteküche auf. Mit Brighton & Hove Albion gäbe es noch einen weiteren Klub aus der Premier League, der seine Fühler nach dem EM-Fahrer ausstrecken soll. Der AC Florenz ist ebenfalls mit von der Partie, sodass die Bayer-Bosse bei Sutalo ein wenig Überzeugungsarbeit leisten müssten, um ihn in die BayArena zu locken.