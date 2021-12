Transfergerüchte: Bayer Leverkusen nimmt Maß bei Barbosa & Almeida

Mittwoch, 01.12.2021 - 08:51 Uhr

Von: Robert Freiberg

Krallt sich Bayer Leverkusen einen neuen Torjäger? Die Rheinländer bekunden laut aktueller Bundesliga Transfernews Interesse an Gabriel Barbosa von Flamengo. Der Brasilianer, der schon im Winter seinen zweiten Sprung nach Europa wagen will, ist allerdings heiß begehrt. Darüber hinaus haben die Leverkusener Abwehrjuwel Diego Almeida vom FC Barcelona im Visier.

Kehrt Gabriel Barbosa nach Europa zurück? Nachdem der Stürmer zwischen 2016 bis 2018 für die Topklubs Inter Mailand und Benfica Lissabon aktiv war, sich dort aber nicht durchsetzen konnte, will der 25-Jährigen nun einen zweiten Versuch starten. Der 25-Jährige von Flamengo Rio de Janeiro will schon im Winter-Transferfenster wechseln. Und Bayer Leverkusen ist offenbar im Rennen.

Gabriel Barbosa: Harte Transfer-Konkurrenz für Bayer Leverkusen aus England

Zumindest nach Informationen von „90min“, die diese Bayer Leverkusen Transfergerüchte in Umlauf brachten. Doch allzu große Chancen sollte man sich unterm Bayer-Kreuz nicht machen. Denn Gabriel „Gabigol“ Barbosa hat dank seiner eindrucksvollen Treffsicherheit für Flamengo etliche Bewunderer in Europa.

Vor allem in England steht der 15-malige Nationalspieler der Seleção (5 Tore) hoch im Kurs. So kursieren Premier League Transfergerüchte wonach der FC Arsenal, FC Everton, West Ham United und Newcastle United am Linksfuß baggern. Gabriel Barbosa soll zudem einen Wechsel auf die Insel bevorzugen.

Bayer-Flirt Barbosa mit überragender Trefferquote

Aber auch der FC Villarreal sowie mehrere Klubs aus der Serie A haben ein Auge auf den Torjäger geworfen, für den Inter Mailand einst 29,5 Millionen Euro Ablöse hinblätterte. In seiner brasilianischen Heimat blüht Barbosa derweil wieder richtig auf und schießt dort alles kurz und klein. Für Flamengo markierte der Mittelstürmer, der auch die rechte Außenbahn bekleiden kann, satte 84 Tore in 122 Pflichtspielen. Zudem glänzt er auch regelmäßig als Vorbereiter (26 Assists).

Bei Flamengo, mit denen Barbosa in zwei Spielzeiten sechs Titel abräumte, ist der Angreifer noch bis 2024 vertraglich gebunden. Sein Marktwert wird mit 26 Millionen Euro beziffert. Dass es Bayer Leverkusen tatsächlich gelingt, Gabriel Barbosa an Land zu ziehen, ist zumindest nicht sehr wahrscheinlich.

Bayer 04 heiß auf Barça-Juwel Diego Almeida! Auch PSG ist dran

Deutlich besser sind die Aussichten auf einen Bayer Leverkusen Transfer von Diego Almeida. Der 17-Jährige ist ein vielversprechendes Talent der renommierten Jugendakademie La Masia des FC Barcelona. Wie „Esport3“ vermeldet, sollen die Rheinländer beim Innenverteidiger auch schon ein konkretes Angebot eingereicht haben.

Barça, dass Almeida unbedingt halten und ihn künftig zum Rechtsverteidiger umschulen will, muss sich aber nicht nur den Avancen aus der Bundesliga erwehren. Denn auch Paris St. Germain flirtet mit dem gebürtigen Spanier mit ecuadorianischen Wurzeln. Die Franzosen wollen dem Youngster, der noch auf sein Profidebüt wartet, einen Wechsel an die Seine mit einem Jahressalär von 200.000 Euro schmackhaft machen. Barça-Verbleib, Paris oder vielleicht doch Bayer Leverkusen? Man darf gespannt sein, für wen sich der gefragte Teenager entscheidet.