Transfergerüchte: Arminia Bielefeld bekundet Interesse an FCN-Juwel Kania

Samstag, 11.05.2024 - 13:08 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der 1. FC Nürnberg verfügt mit Julian Kania über ein Sturm-Juwel, welches bei den Profis noch nicht wirklich zum Zug kommt, dafür aber bei der U23 in der Regionalliga sehr treffsicher ist. Der 22-jährige ist begehrt auf dem Transfermarkt und kann sich wohl auch einen Tapetenwechsel vorstellen. Erst kürzlich berichtete Sport-90 über das vermeintliche Interesse von Dynamo Dresden am jungen Angreifer.

Dynamo-Legende Ulf Kirsten machte sich bei der Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und den Würzburger Kickers ein eigenes Bild von Kania. Das Medieninteresse an jenem Tage war hoch und mittlerweile tauchen immer mehr Dynamo Dresden Transfergerüchte auf, wonach man sich laut der „BILD“ in Gesprächen befindet.

Kania mit Einsatzzeiten beim FCN unzufrieden

Eben jenes Medium berichtet allerdings aktuell auch darüber, dass sich Arminia Bielefeld mit dem Youngster beschäftigen würde. Gemäß aktuellen Arminia Bielefeld Transfergerüchten, würde man den Mittelstürmer des 1. FC Nürnberg ebenfalls gerne für ein Jahr ausleihen. Kania selbst kann sich derweil generell einen Transfer vorstellen.

Grund: Ebenso wie bei Vonic und Nischalke spielt auch Kania nach der Unterschrift unter seinem ersten Profivertrag bei den Profis kaum eine Rolle. Insgesamt kommt Julian Kania auf lediglich vier Kurzeinsätze in der 2. Liga. Zu wenig für das Sturm-Juwel, der nach mehr strebt. Trainer Cristian Fiél hat dazu seine ganz persönliche Meinung.

Cristian Fiél erwartet nächsten Schritt von Kania

Gegenüber den Medien äußerte sich Fiél erst kürzlich zu Kania: „Es liegt an Julian, den nächsten Schritt zu machen. Auch wenn er in der Regionalliga 86 Tore machen würde, das ist die vierte Liga und wir spielen zwei Klassen höher. Er hat seine Chancen, er trainiert ja jeden Tag mit, aber er muss diesen Schritt machen.“ Bedeutet, dass Fiél seinen Youngster noch nicht bei den Profis sieht.

Fraglich dürfte sein, ob Julian Kania seinen nächsten Karriereschritt beim 1. FC Nürnberg machen wird. Der junge Stürmer lechzt nach Einsatzminuten im Profibereich und die könnte er sowohl bei Dynamo Dresden als auch bei Arminia Bielefeld erhalten. Kein Wunder also, dass er kaum noch Lust haben dürfte, auch in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Bayern aufzulaufen.

A. Bielefeld & Dynamo Dresden lauern

Dennoch hat man Julian Kania, der in der Zweitvertretung des Clubs in 30 Partien immerhin satte 23 Tore erzielen und weitere 9 Treffer auflegen konnte, noch nicht aufgegeben. Genau das äußert auch Trainer Fiél deutlich: „Der Junge hat absolut seine Qualität. Aber ihm fehlt noch die Intensität für diese Liga. Er hat einen Torriecher, aber ich glaube, dass man mit dem Jungen noch arbeiten muss, damit er besser wird.“

Da sein Vertrag auch noch bis zum Sommer 2026 datiert ist, werden die Franken ihn auch nicht dauerhaft abgeben wollen. Für Kania könnte es also in der 3. Liga weitergehen. Sei es bei Arminia Bielefeld oder eben auch bei Dynamo Dresden, die den treffsicheren Stürmer auf dem Schirm haben.