Transfergerüchte: Holt Arminia Bielefeld FCA-Angreifer Sarenren Bazee?

Mittwoch, 30.08.2023 - 10:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei Arminia Bielefeld dreht sich das Transfer-Karussell besonders fleißig - und scheint nicht zum Stillstand zu kommen. Denn der Zweitliga-Absteiger bastelt offenbar an einer weiteren Verstärkung für die Offensive. Stürmer Noah Sarenren Bazee steht aktuellen Medienberichten zufolge vor einem Wechsel vom FC Augsburg auf die Alm.

Erst am Dienstag tütete Arminia Bielefeld mit der Leihe von Angreifer Leandro Putaro, der vom VfL Osnabrück gekommen ist, den 19. Sommerneuzugang ein. Nun bahnt sich der 20. Arminia Bielefeld Transfer der laufenden Transferperiode an. Und wieder scheint der DSC in der Offensive nachzulegen.

Deal vor Abschluss: Bielefeld schnappt sich wohl Noah Sarenren Bazee

Noah Sarenren Bazee steht nach Informationen der „Augsburger Allgemeinen“ unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Augsburg zu Arminia Bielefeld. Und die Arminia Bielefeld Transfergerüchte um den pfeilschnellen Rechtsaußen sind offenbar sehr weit fortgeschritten. So wird noch für den heutigen Mittwoch mit einer Vollzugmeldung gerechnet.

Für Sarenren Bazee wäre es zwar ein sportlicher Abstieg von der Bundesliga in die 3. Liga, doch beim FCA fristete der kürzlich 27 Jahre alt gewordene Angreifer seit Jahren ein Reservisten-Dasein. Bei Arminia Bielefeld winkt Sarenren Bazee dagegen der Status als Stammspieler und Leistungsträger, wenn auch zwei Etagen tiefer.

Leihe ausgeschlossen: Kommt FCA Bielefeld bei Sarenren Bazee entgegen?

Da Noah Sarenren Bazee beim FC Augsburg nur noch ein Jahr Restvertrag hat, ist eine Leihe zum DSC in die SchücoArena nicht möglich. Ergo ist ein fester Kauf das einzig mögliche Wechselszenario. Der Deutsch-Nigerianer hat zwar einen Marktwert von 600.000 Euro. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Augsburger dem Drittligisten aus Ostwestfalen im Ablösepoker entgegenkommen.

Zumal der FCA kaum noch Verwendung für Sarenren Bazee hat und der Bundesligist seinen Kader bis zur Schließung des Transferfensters noch verkleinern will. In der noch jungen Bundesliga-Saison schaffte es Sarenren Bazee bislang nicht in den FCA-Spieltagskader. Ohnehin ist der variable Stürmer in Augsburg kein Faktor.

Verletzungsanfälliger Sarenren Bazee als riskanter DSC Transfer?

Seit Sarenren Bazee im Sommer 2019 für 1,7 Millionen Euro von Hannover 96 in die WWK-Arena zu Augsburg wechselte, verbuchte er in drei Jahren lediglich und fast immer von der Bank kommend 32 Pflichtspieleinsätze (2 Tore, 1 Vorlage). Allerdings wurde der 1,83 Meter große Rechtsfuß immer wieder vom Verletzungspech heimgesucht.

Im März des vergangenen Jahres zog sich Sarenren Bazee etwa einen Kreuzbandriss zu. Nicht die einzige schwere Verletzung, die in seiner Krankenakte aufgelistet ist. In Augsburg fiel er bislang 432 Tage verletzungsbedingt aus und verpasste so 44 Spiele. Doch trotz aller Verletzungsanfälligkeit und dem damit verbundenen Risiko wäre Sarenren Bazee für Arminia Bielefeld definitiv ein sportliches Upgrade. Vor allem angesichts des durchwachsenen Saisonstarts. Das Team von Trainer Michél Kniat ist nach vier Spieltagen lediglich 14. der 3. Liga Tabelle.