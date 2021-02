Transfergerüchte: Frankfurts André Silva bei Manchester United auf dem Zettel?

Dienstag, 16.02.2021 - 10:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit seinen 18 Treffern in der laufenden Saison gehört André Silva zu den Top-Torjägern der Bundesliga. Nur Robert Lewandowski ist mit 25 Buden besser als der Portugiese, der im September für schlappe 3 Millionen Euro vom AC Mailand zur Frankfurter Eintracht wechselte.

Im Nachhinein gesehen war es ein Kunststück von Fredi Bobic, denn schon zum Zeitpunkt des Transfers hatte der 25-jährige einen Marktwert von rund 24 Millionen Euro inne. Diesen konnte der Mittelstürmer mittlerweile auf satte 37 Millionen Euro ausbauen.

Umdenken bei Manchester United? Silva statt Haaland?

André Silva wurde bereits in der Saison 2019/20 ausgeliehen, aber erst in dieser Spielzeit platzte der Knoten dann so richtig. Seine großartigen Leistungen bleiben im europäischen Ausland nicht unbemerkt und so ist es auch kein Wunder, dass beispielsweise aktuelle Manchester United Transfergerüchte die Runde machen.

Demnach sucht Manchester United einen Mittelstürmer mit Knipser-Qualitäten! Also jemanden wie Silva. Eigentlich habe man Erling Haaland von Borussia Dortmund im Hinterkopf – ein Transfer des Norwegers dürfte im bevorstehenden Sommer kaum zu realisieren sein. André Silva wäre da wohl die günstigere Alternative.

Silva noch bis 2023 an Frankfurt gebunden

Aus diesem Grund scheint man bei den Red Devils laut „Sky“ umschwenken zu wollen. Rund 30 Millionen Euro möchte man angeblich für einen Transfer des treffsicheren Mittelstürmers in die Hand nehmen. Eintracht Frankfurt dürfte bei dieser Summe kaum gesprächsbereit sein, denn der Rechtsfuß hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023!

Sollte Silva indes weiter so treffen, dann dürfte es zudem nur eine Frage der Zeit sein, bis sein Marktwert weiter in die Höhe schießt. Preiswerter als Haaland wäre der Portugiese auf jeden Fall und im Old Trafford macht man sich Gedanken, wie man ihn aus der Main-Metropole loseisen könnte.

Wolverhampton Wanderers & Atlético Madrid ebenfalls interessiert

Wettbewerbsübergreifend kommt André Silva sogar auf 19 Treffer, da er auch im DFB-Pokal ein weiteres Tor erzielte. Zudem legte er insgesamt noch 5 weitere Tore auf. Statistiken, die ihn nicht nur in der Premier League auf dem Zettel der Wolverhampton Wanderers bringen, sondern auch mit der spanischen La Liga in Verbindung bringen.

Dort soll Atlético Madrid ein Auge auf den Frankfurter Knipser geworfen haben. Insgesamt also drei Klubs, die den portugiesischen Torjäger auf dem Zettel haben. Fredi Bobic, der mit Hertha BSC in Verbindung gebracht wird, hält die Zügel fest in der Hand und könnte im Falle eines Wechsels die Ablösesumme bestimmen.

Lässt Eintracht Frankfurt Silva ziehen?

Unklar ist, was der Spieler selbst möchte. Bisher hat er nichts verlauten lassen, was auf einen Transfer im kommenden Sommer schließen lässt. Die Transfermarkt Gerüchteküche dürfte in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Vereine thematisieren, die sich mit André Silva beschäftigen.

Sollte Silva Eintracht Frankfurt tatsächlich verlassen, so müsste man sich am Main über eine entsprechende Alternative kümmern. Zeit bis zum Sommer hätte man, falls sich schon frühzeitig ein Transfer abzeichnen sollte.