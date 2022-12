Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg - H96-Profi Sebastian Kerk vor Rückkehr zum Club?

Mittwoch, 30.11.2022 - 09:23 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Vom Top-Torschützen zum Dauerreservisten: Sebastian Kerk widerfuhr bei Hannover 96 eine sportliche Degradierung, die ihn zu seinem Ex-Klub zurückspülen könnte. Denn wie in der 2. Liga Gerüchteküche spekuliert wird, ist der 1. FC Nürnberg am Spielmacher der Niedersachsen interessiert. Doch ist eine Rückkehr zu den Franken überhaupt realistisch?

Letzte Saison war Sebastian Kerk bei Hannover 96 noch unumstrittene Stammkraft und absoluter Leistungsträger. Der offensive Mittelfeldspieler beendete die Spielzeit mit neun Treffern, womit er der treffsicherste 96-Akteur war. Zudem legte Kerk fünf Tore auf. Doch die Gegenwart sieht düster aus.

Sebastian Kerk: H96-Reservist vor Wechsel im Winter?

Kerk ist bei den Niedersachsen aufs Abstellgleis geraten. In der Hinrunde der aktuellen Zweitliga-Saison stand er nur drei Mal in der Startelf und insgesamt nur 361 Minuten verteilt auf acht Einsätze auf dem Feld. Aussicht auf Besserung ist für den 28-Jährigen nicht in Sicht. Das liegt vornehmlich an der Systemumstellung von H96-Coach Stefan Leitl.

Für Sebastian Kerk wäre ein Abschied aus der Heinz von Heiden Arena in Hannover im Winter sinnvoll. Und angeblich scheint sich ein potenzieller Abnehmer für den Bankdrücker der Roten auf dem 2. Liga Transfermarkt zu finden.

1. FC Nürnberg angeblich an Ex-Spieler Kerk interessiert

Denn wie der „kicker“ vermeldet, soll sich der 1. FC Nürnberg mit dem ehemaligen U20-Nationalspieler (8 Länderspieler) befassen. Für die Franken schnürte Kerk insgesamt vier Jahre die Schuhe und bestritt 81 Partien (7 Tore, 18 Vorlage). Kommt es im Winter zur Re-Union?

Dass sich die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte um Sebastian Kerk tatsächlich erhärten, ist zumindest stark zu bezweifeln. Zwar braucht der Club, der als Elfter der 2. Liga Tabelle überwintert und wie die Hälfte aller Zweitligisten im Abstiegskampf mitmischt, dringend Verstärkung. Doch das Kerk im Winter erneut im Max-Morlock-Stadion landet, ist nicht zu erwarten.

Sebastian Kerk: Darum ist FCN Transfer unwahrscheinlich

Zum einen haben die klammen Franken reichlich andere Kader-Baustellen. Vor allem wird ein neuer Torwart gesucht, wie jüngste 1. FC Nürnberg Transfernews um Michael Esser und Richard Strebinger zeigen. Zudem müsste aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle im Abwehrzentrum und auf der Linksverteidiger-Position personell nachgelegt werden.

Im ohnehin schon mickrigen Transferbudget des Clubs bleibt da wenig bis gar kein Geld, um auch noch Sebastian Kerk zu verpflichten. Zwar läuft der Vertrag des 1,84 Meter großen Linksfußes in Hannover zum Saisonende aus. Dennoch würde ein 1. FC Nürnberg Transfer im Januar wohl einen mittleren sechsstelligen Betrag verschlingen.

Kerk: Auch St. Pauli, Bielefeld & KSC in der Verlosung?

Doch auch wenn sich eine Nürnberg-Rückkehr für Sebastian Kerk wohl zerschlägt, könnte der Spielgestalter anderweitig in der 2. Liga einen Abnehmer finden. Die „Bild“ brachte lose FC St. Pauli Transfergerüchte in Umlauf. Zudem sei für Kerk ein Engagement bei anderen Krisen-Klubs aus dem Tabellenkeller wie Arminia Bielefeld oder dem Karlsruher SC vorstellbar.

Fest steht: Sollte sich für Sebastian Kerk, der in den letzten 2,5 Jahren fast 40 Scorerpunkte sammeln konnte, im Winter die Möglichkeit für einen Wechsel ergeben, wird ihm Hannover 96 garantiert keine Steine in den Weg legen.