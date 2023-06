Transfergerüchte: 1. FC Magdeburg & FC St. Pauli an Torjäger Karol Czubak interessiert

Montag, 19.06.2023 - 12:32 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Magdeburg braucht für die kommende Saison noch einen Mittelstürmer. Nun soll der Zweitligist auf Karol Czubak aufmerksam geworden sein. Der 23-Jährige hat beim polnischen Zweitligisten Arka Gdynia seine Torgefahr unter Beweis gestellt und passt zudem ins gesuchte Anforderungsprofil der Magdeburger. Doch Czubak ist nicht nur bei den Elbestädtern im Gespräch.

Am Donnerstag erfolgt beim 1. FC Magdeburg der Trainingsauftakt und im Hintergrund laufen die Kaderplanungen weiter auf Hochtouren. Denn Fakt ist, dass FCM-Trainer Christian Titz noch ein neuer Mittelstürmer zur Verfügung gestellt werden soll. Handlungsbedarf ist durchaus gegeben. Zwar stehen mit Luca Schuler und Luc Castaignos derzeit zwei Neuner im Kader, doch beide gelten als verletzungsanfällig.

Polen-Knipser Karol Czubak in Magdeburg auf dem Zettel

Da sind neue 1. FC Magdeburg Transfergerüchte einleuchtend, wonach die Ost-Deutschen ein Auge auf Karol Czubak geworfen haben. Die Transfernews brachte das polnische Portal „transfery.info“ in Umlauf. Und der 23-Jährige, der aktuell noch bei Arka Gdynia in Polens 2. Liga unter Vertrag steht, passt ins Raster der Magdeburger Stürmersuche.

Gesucht wird ein körperlich robuster und treffsicher Neuner. Diese Voraussetzungen erfüllt Czubak. Der 1,93 Meter große Rechtsfuß ist ein echter Sturmtank, der vergangenen Saison seinen Torriecher eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte. Mit 21 Treffern (5 Vorlagen) in 33 Ligaspielen wurde der Pole Torschützenkönig. Auch in der Vorsaison netzte Czubak zweistellig ein (12 Tore in 32 Ligaspielen).

1. FC Magdeburg: So viel Ablöse würde Torjäger Czubak wohl kosten

Da Arka Gdynia jedoch den Aufstieg in die Ekstraklasa verpasste und Karol Czubak ohnehin den nächsten Karriereschritt anpeilt, gilt ein Abschied des Torjägers als sehr wahrscheinlich. Führt der Weg in die MDCC-Arena zu Magdeburg? Zumindest erscheinen die kursierenden 1. FCM Transfergerüchte nicht unrealistisch.

Jedoch müsste der 1. FC Magdeburg für Czubak eine Ablöse auf den Tisch legen. Dieser ist noch bis 2024 vertraglich an Gdynia gebunden und soll ein Jahr vor Vertragsende für rund 500.000 Euro zu haben sein. Ob die Magdeburger ihren Hut in den Ring werfen, bleibt abzuwarten. Zumal Karol Czubak in der Transfermarkt Gerüchteküche auch mit zahlreichen anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird.

FCM-Flirt Karol Czubak auch beim FC St. Pauli ein Thema?

Angeblich ist auch Zweitliga-Rivale FC St. Pauli an Czubak interessiert, wie es in der Transfernews aus Polen heißt. Doch die „Hamburger Morgenpost“ hat den FC St. Pauli Transfergerüchten den Wind aus den Segeln genommen. Nach deren Informationen ist Karol Czubak kein Thema beim Kiezklub. Dennoch müsste sich der 1. FC Magdeburg auf Konkurrenz einstellen.

Schließlich wird darüber hinaus der polnische Erstligist Gornik Zabrze aufgeführt. Auch mehrere Klubs aus Dänemark und Belgien sollen Karol Czubak auf der Liste haben. Man darf gespannt sein, ob die Magdeburger beim Mittelstürmer in die Vollen gehen.