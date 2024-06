Transfergerüchte: Niederländischer Torjäger Kaars zum 1. FC Magdeburg?

Sonntag, 02.06.2024 - 13:03 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung beim 1. FC Magdeburg nimmt immer mehr Formen an. Der Klub hat bereits vier Spieler unter Vertrag genommen und Neuzugang Nummer 5 könnte in Kürze folgen, sofern man sich einig werden sollte. Glaubt man den aktuellen 1. FC Magdeburg Transfergerüchten, die aus den Niederlanden von „Voetbalalert“ streut, so soll der Klub an Martijn Kaars interessiert sein.

In Deutschland dürften nur eingefleischte Fußballfans den Mittelstürmer kennen, der allerdings einen sehr interessanten Werdegang aufweisen kann. Aktuell steht er bei Helmond Sport in der Keuken Kampioen Divisie (2. Liga Holland) unter Vertrag und sorgte mit seinen Leistungen für einen soliden Platz im Mittelfeld der Liga.

Kaars durchlief berühmte Ajax-Schule

Martijn Kaars durchlief die berühmte Schule von Ajax Amsterdam, ehe er im Sommer 2018 ablösefrei in die Zweitvertretung vom FC Volendam wechselte. Den Sprung zu den Profis schaffte der Angreifer indes auch wechselte dann aber, wie bereits erwähnt, nach vier Jahren ebenfalls ohne Ablöse zu seinem jetzigen Klub Helmond Sport.

Nach nur zwei Jahren könnten sich die Wege allerdings trennen. Lief es nach seinem Wechsel erstmal mit nur vier Treffern in 30 Spielen für seinen Klub recht bescheiden, so steigerte sich Martijn Kaars von Spielzeit zu Spielzeit. In der abgelaufenen Saison kommt der Angreifer wettbewerbsübergreifend auf 21 Tore und zwei Vorlagen bei 39 Einsätzen.

Martijn Kaars würde zur Spielweise Magdeburgs passen

Wie das Portal „Voetbalalert“ berichtet, soll der 1. FC Magdeburg großes Interesse an einer Verpflichtung des 25-jährigen haben. Interessant aus Magdeburger Sicht: Der Niederländer kann nicht nur im Sturmzentrum aufgeboten werden, sondern er fühlt sich indes auch auf beiden Flügeln wohl.

Mit seiner Polyvalenz im Angriff könnte er dem Zweitligisten durchaus behilflich sein. Kaars gilt mit einer Körpergröße von 1,83 Meter als beweglich und umtriebig. Mit seinen Eigenschaften dürfte er zudem absolut zur Spielweise der Magdeburger passen. So einfach dürfte ein Transfer jedoch nicht vonstattengehen, denn Kaars besitzt bei Helmond Sport noch einen Vertrag, der ihn bis zum Sommer 2025 an den Verein bindet.

Wechsel durchaus realistisch

Klar ist also, dass der 1. FC Magdeburg eine Ablöse zahlen muss. Bei einem Marktwert von aktuell 550.000 Euro und einer Vertragsrestlaufzeit von einem Jahr dürfte diese allerdings nicht allzu hoch ausfallen. Für Martijn Kaars wäre ein Wechsel in die 2. Liga zum 1. FC Magdeburg zudem sein erstes Engagement außerhalb der Niederlanden.

Kaars selbst kann sich dem Anschein nach einen Wechsel zu Magdeburg vorstellen, wie berichtet wird. Dort könnte sich der Rechtsfuß auf einem etwas höheren Level beweisen und somit den nächsten Karriereschritt angehen. Dem Vernehmen nach sollen sich beide Klubs in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.