Transfergerüchte: 1. FC Magdeburg nimmt Walid Ould-Chikh ins Visier

Donnerstag, 13.06.2024 - 15:01 Uhr

Von: Asanka Schneider

Zugegeben, der Name Walid Ould-Chikh ist ein wahrer Zungenbrecher, doch eventuell müssten sich die Fans des 1. FC Magdeburg demnächst daran üben, seinen Namen korrekt auszusprechen. Der Niederländer wird nämlich mit dem Magdeburgern in Verbindung gebracht. Laut „Voetbal International“, welches die Meldung in Umlauf brachte, soll der Mittelfeldspieler ein heißes Thema bei den Elbstädtern sein.

Die 1. FC Magdeburg Transfergerüchte gehen sogar so weit, dass von einem gesteigerten Interesse die Rede ist. Doch wer ist Waldi Ould-Chikh eigentlich? Geboren in Roosendaal (Niederlande), mittlerweile 24 Jahre alt und wahrscheinlich den meisten gänzlich unbekannt, fand er seinen Weg über die Jugend von Twente Enschede über einige Stationen, in den Profifußball.

Erste Anfrage seitens der Magdeburger

Walid Ould-Chikh, der auch über marokkanische Wurzeln verfügt, steht beim FC Volendam unter Vertrag, wurde allerdings in der vergangenen Spielzeit an Roda JC Kerkrade verliehen, wo er lediglich eine Partie verpasste. Ansonsten stand der offensive Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend in allen Partien auf dem Platz. 40 Einsätze konnte der 1,86 Meter große Mittelfeldspieler für sich verbuchen.

Zugleich lassen vor allem seine Statistiken aufhorchen, denn in den 40 Einsätzen konnte er satte 12 Tore und 10 Vorlagen abliefern. Starke Werte, die er im Unterhaus der Eredivisie erzielen konnte. Seine Leistungen sind dem 1. FC Magdeburg anscheinend auch nicht verborgen geblieben und so soll sich der Klub bereits nach den Modalitäten für einen Transfer im anstehenden Sommer-Transferfenster erkundigt haben.

Ould-Chikh darf FC Volendam verlassen

Der FC Volendam hat zwar noch bis zum Sommer 2025 einen Zugriff auf Waldi Ould-Chikh, aber man würde ihn bei einem passenden Angebot gehen lassen. Nach vier Jahren könnten sich also die Wege zwischen den Parteien nun trennen, wie es scheint.

Klar ist jedoch auch, dass der FC Volendam eine Ablöse für einen Transfer von Ould-Chikh aufrufen wird. Mit Hinblick auf seinen Vertrag, der noch ein Jahr Gültigkeit besitzt und einen Marktwert von circa 800.000 Euro, dürfte sich diese im sechsstelligen Bereich bewegen.

Mehrere Klubs an Mittelfeldspieler interessiert

Neben den Transfergerüchten, die ihn in die 2. Liga zum 1. FC Magdeburg führen könnten, sollen zudem noch weitere fünf niederländische Klubs ihre Fühler nach Ould-Chikh ausgestreckt haben. Namen nennt das besagte Portal indes nicht. Interesse herrscht wohl auch bei CD Castellón aus Spanien, wo mit Dick Schreuder ein Landsmann des Mittelfeldspielers das Zepter an der Seitenlinie schwenkt.

Der spanische Klub hat sich dem Vernehmen nach ebenfalls nach Ould-Chikh erkundigt. Unklar ist, wohin es den Rechtsfuß ziehen könnte. Auf jeden Fall gibt es einige Interessenten, die sich die Dienste des offensiven Mittelspielers, der auch in der Zentrale, aber auch hinten rechts auflaufen kann, sichern wollen.