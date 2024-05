Transfergerüchte: Darmstadt, KSC, Magdeburg & Fürth heiß auf S04-Stürmer Amadin

Freitag, 10.05.2024 - 14:01 Uhr

Von: Asanka Schneider

Verliert der FC Schalke 04 mit Nelson Amadin einen vielversprechenden Spieler? Im Winter 2022 nahm Königsblau den vereinslose Angreifer unter Vertrag, doch anhaltende Verletzungsprobleme sorgten dafür, dass man sein Arbeitspapier eigentlich nicht verlängern wollte. Der ehemalige Chef der „Knappenschmiede“ setzte sich für Amadin ein und sorgte somit dafür, dass ein Arbeitsvertrag verlängert wird.

Dieser zahlte das Vertrauen in der Zweitvertretung der Schalker in dieser Saison mit tollen Leistungen zurück. So avanciert Nelson Amadin zum Topscorer der Knappen. Zudem identifiziert er sich komplett mit den Schalkern und hatte zugleich den Traum, für S04 in der Veltins-Arena aufzulaufen.

Bleibt Amadin der 2. Liga erhalten?

Dieser Traum scheint zu platzen, denn Amadin bekam zwar erneut ein Angebot zu einer Vertragsverlängerung auf Schalke angeboten, jedoch ist er laut Informationen von „Ruhr24“ nicht mit den Einsatzgarantien und den Entwicklungschancen einverstanden. Schalke 04 droht der ablösefreie Verlust des Stürmers.

Das S04-Angebot scheint Amadin abgelehnt zu haben, was zahlreiche Klubs registriert haben sollen und was dazu führt, dass sich zahlreiche Klubs in Stellung bringen. Die Liste derer, die sich mit dem 23-jährigen befassen, scheint lang zu sein. So wird Darmstadt 98 mit dem Niederländer in Verbindung gebracht. Aber auch der Karlsruher SC und auch Greuther Fürth sollen ihre Fühler ausgestreckt haben.

Schalke-Topscorer vor dem Absprung

Kein Wunder, dass Amadin bei einigen Klubs auf dem Zettel steht, denn für Schalke 04 II kommt er in der laufenden Spielzeit auf 15 Torbeteiligungen (12 Tore / 3 Vorlagen) bei 28 Einsätzen. Damit ist er zugleich Topscorer seiner Mannschaft. Auf sein Debüt in der 2. Liga wartete Nelson Amadin bisher vergeblich. Schalke 04 würde ihn gerne zur kommenden Saison zu den Profis hochziehen, doch der Linksfuß scheint andere Pläne zu haben.

Neben den bereits genannten Klubs soll auch noch der 1. FC Magdeburg Interesse an einer Verpflichtung des Außenstürmers gezeigt haben, der im Übrigen auch im Sturmzentrum eingesetzt werden könnte. Der Cousin von Ex-Bayern-Spieler Joshua Zirkzee hat die Qual der Wahl, denn auch aus dem Ausland gibt es einige Vereine, die den Stürmer auf dem Zettel haben sollen.

Ausländische Klubs ebenfalls an Amadin dran

Glaubt man den aktuellen Schalke 04 Transfergerüchten, so sind auch einige ausländische Klubs scharf auf den jungen Angreifer. Dieser wird beispielsweise mit diversen Klubs aus der niederländischen Eredivisie in Verbindung gebracht. Namentlich genannt werden indes auch der RSC Anderlecht, Gornik Zabrze, Rapid Wien und der FC St. Gallen aus der Schweiz.

Ein Abschied vom FC Schalke 04 scheint beschlossene Sache zu sein und der Klub verpasst es zugleich, einen Spieler zu halten, der sich vollends mit Königsblau identifiziert. Vor allem Sportdirektor Marc Wilmots dürfte sich am Ende ärgern, denn eigentlich wollte er zukünftig auf Spieler setzen, die den „Schalke-Charakter“ verinnerlicht haben. Nun verliert man nicht nur seinen Topscorer, sondern muss auch einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen.