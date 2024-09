Transfergerüchte: 1. FC Magdeburg nimmt Schweden-Stürmer Ahl-Holmström ins Visier

Donnerstag, 19.09.2024 - 12:43 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nach fünf Spieltagen kann man beim 1. FC Magdeburg durchaus von einem sehr gelungenen Saisonstart sprechen. Der Klub steht in der 2. Liga aktuell auf Platz 3 und konnte 11 Punkte einfahren. Auch wenn dabei 11 Treffer gelangen, so sehen sich die Elbstädter im Angriff etwas zu dünn besetzt. Mit Hinblick auf den winterlichen Transfermarkt möchte man dahin gehend personell nachlegen.

Etwaige 1. FC Magdeburg Transfergerüchte streut das schwedische Portal „expressen.se“. Der Zweitligist soll dabei Alexander Ahl-Holmström ins Visier genommen haben, der im Winter nach Deutschland wechseln könnte. Der 25-jährige dürfte in Deutschland den meisten unbekannt sein, doch in seiner schwedischen Heimat sorgt er mit seinem Klub GAIS Göteborg in der dortigen Liga für Aufsehen.

1. FCM in fortgeschrittenen Gesprächen wegen Ahl-Holmström

Alexander Ahl-Holmström steht mit seinem Verein nach 23 Spieltagen auf einem respektablen 5. Platz. Es winkt die Teilnahme an der Conference League in der kommenden Saison. Daran hat auch der Mittelstürmer einen wesentlichen Anteil beigetragen, denn für GAIS Göteborg traf der Angreifer in 23 Ligaspielen bereits achtmal und dazu steuerte er noch einen Assist bei.

Wettbewerbsübergreifend kommt Ahl-Holmström gar auf 27 Einsätze, in denen ihm 13 Tore und besagte Vorlage gelingen sollten. Mit seiner Treffsicherheit hat er unter anderem die Aufmerksamkeit des 1. FC Magdeburg auf sich gezogen. Das Portal berichtet derweil von intensiven Gesprächen zwischen beiden Klubs und dem Spieler. In Sack und Tüten ist dieser Transfer allerdings noch nicht, aber viel deutet auf einen Wechsel im Winter hin.

Ahl-Holmström soll im Winter wechseln

Gut für den 1. FC Magdeburg: Der Vertrag des Angreifers läuft zum Jahresende aus und somit wäre er ablösefrei auf dem Transfermarkt. GAIS möchte ihn aber nicht einfach gehen lassen und soll zugleich Ahl-Holmström ein neues Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt haben. Ihn zu halten, dürfte allerdings nicht zwingend einfach sein, denn ihm winkt die erste Auslandsstation in seiner Karriere.

Beim 1. FC Magdeburg könnte er den Ausfall von Aleksa Marusic auffangen, denn der 25-jährige, der wiederum im Sommer für rund 350.000 Euro von Voska Sport (Nordmazedonien) an die Elbe wechselte, fällt aufgrund eines Bänderrisses noch einige Wochen aus. Auch mit einem genesenen Marusic, sind die Alternativen im Sturmzentrum recht rar gesät. Emir Kuhinja kommt vermehrt in der Oberliga zum Einsatz, sodass der Klub gerne im Winter nachlegen möchte.

GAIS legt Angebot zur Vertragsverlängerung vor

Für Alexander Ahl-Holmström, dessen Marktwert momentan bei circa 400.000 Euro liegt, stellt sich in den nächsten Wochen die Frage, wie es mit seiner Laufbahn weitergehen wird. Bleibt er seinem Klub GAIS Göteborg treu oder wechselt er ablösefrei zum 1. FC Magdeburg ins Unterhaus der Bundesliga?

Klar ist auch, dass die Magdeburger trotz fortgeschrittenen Gesprächen eine Entscheidung wünschen, denn nur so lässt sich Planungssicherheit erlangen. Sollte der Transfer scheitern, wird man sich weiter um eine Alternative zum vorhandenen Personal im Angriff bemühen.