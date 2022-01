1. FC Köln Transfergerüchte: Ondrej Duda in Italien begehrt! Cestic nach Fürth?

Donnerstag, 06.01.2022 - 14:21 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Droht dem 1. FC Köln der Verlust von Ondrej Duda? Am Mittefeldspieler sollen gleich zwei Klubs aus der Serie A dran sein, die den Slowaken noch im Januar nach Italien ködern wollen. Bei Sava Cestic riecht es noch stärker nach einem Köln-Abgang. Das Abwehrtalent soll kurz vor einem Wechsel stehen. Wird es Greuther Fürth?

In der 1. FC Köln Gerüchteküche geht es heiß her. Und den Geißböcken könnte nach dem Blitzabschied von Abwehrchef Rafael Czichos, der kürzlich in die USA zu Chicago Fire wechselte, der nächste prominente Abgang ins Haus stehen. Angeblich weckt Stammkraft Ondrej Duda in Italien starkes Interesse, wie der Bezahlsender „Sky“ erfahren haben will.

1. FC Köln: Sampdoria Genua & FC Genua heiß auf Ondrej Duda

Denn sowohl Sampdoria Genua als auch deren Stadtrivale FC Genua baggern am slowenischen Kreativspieler. Die beiden Erstligisten wollen sich demnach noch im Winter die Dienste von Ondrej Duda sichern und haben angeblich ihr konkretes Interesse am 27-Jährigen bekundet. Wenngleich im RheinEnergieStadion bislang noch kein offizielles Angebot aus Italien eingetrudelt ist.

In der Domstadt wird man diese 1. FC Köln Transfergerüchte nicht gerne lesen. Schließlich ist Duda unter Trainer Steffen Baumgart im Mittefeldzentrum gesetzt. Der technisch versierte Rechtsfuß kam in allen 17 Ligaspielen der Hinrunde zum Einsatz, stand dabei 17-mal in der ersten Elf. Die Ausbeute von nur einem Tor des Offenivakteurs ist zwar dürftig und ausbaufähig. Doch der großen sportlichen Bedeutung des ehemaligen Herthaners tut dies keinen Abbruch.

Wird 1. FC Köln bei Duda schwach?

Den 1. FC Köln würde ein Abgang von Duda zweifelsohne treffen. Doch wie realistisch ist ein Wechsel? Sportlich sind die beiden Interessenten zumindest nicht sonderlich reizvoll. Denn sowohl Sampdoria als auch der FC Genua dümpeln im Tabellenkeller der Serie A herum. Letzter hat als Vorletzter sogar sechs Punkt Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Darüber hinaus hat Ondrej Duda noch einen gültigen Vertrag bis 2024. Damit der 1. FC Köln tatsächlich einen Verkauf eines weiteren Leistungsträgers (nach Czichos) in Erwägung zieht, müsste wohl ein adäquates Angebot her, welches im zweistelligen Millionenbereich liegt. Zumal sich der Marktwert von Duda auf 6 Millionen Euro beläuft.

Köln-Talent Sava Cestic vor Wechsel: Spur führt zu Greuther Fürth

Deutlich heißer sind die Transfergerüchte um Sava-Arangel Cestic. Der junge Innenverteidiger, der in dieser Saison ausschließlich in der zweiten Mannschaft des FC in der Regionalliga West zum Zuge kam, steht laut dem „Express“ unmittelbar vor dem Absprung. So wurde der serbische U-Nationalspieler bereits vom Training freigestellt, um mit den Interessenten konkrete Verhandlungen zu führen.

An Cestic, der in der Vorsaison noch elf Spiele in der Bundesliga bestritt, sollen gleich mehrere Klubs aus dem In- und Ausland dran sein. Darunter Greuter Fürth und Hansa Rostock. Doch die Hansa Rostock Transfergerüchte werden sich nicht erhärten. Dem Zweitliga-Aufsteiger gab der 20-jährige Innenverteidiger einen Korb. Er verfolg höhere Ziele, sodass das Kleeblatt aus Fürth als wahrscheinlicher Abnehmer gehandelt werden darf. Auch wenn der Abstieg des abgeschlagenen Bundesliga-Schlusslicht wohl schon jetzt besiegelt ist.