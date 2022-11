Transfergerüchte: 1. FC Köln & Dosen-Klub Leipzig wollen 96-Juwel Monju Momuluh

Donnerstag, 17.11.2022 - 08:56 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Kommen sich der 1. FC Köln und der Dosen-Klub aus Leipzig auf dem Bundesliga Transfermarkt in die Quere? Beim Transfer-Objekt der Begierde handelt es sich um Sturmtalent Monju Momuluh, der für die Zweitvertretung von Hannover 96 in der Hinrunde aufblühte. Die Niedersachsen wollen ihr Eigengewächs gerne langfristig halten, doch auch der Sprung in die Bundesliga winkt.

Monju Momuluh ist neben Frank Evina der absolute Durchstarter in der U23 von Hannover 96. Der 20-Jährige hat für die Reserve der Roten in der Regionalliga Nord in 17 Partien satte 15 Scorerpunkte gesammelt. Diese verteilen sich gleichmäßig auf sieben Tore und acht Vorlagen. Damit konnte sich der Rechtsaußen nun auf die Wunschzettel zweier Bundesligisten manövrieren.

Köln lockt: FC-Trainer Baumgart heiß auf Hannover-Talent Monju Momuluh

Denn wie die „Neue Presse“ vermeldet, soll sich der 1. FC Köln um Monju Momuluh bemühen. Doch der talentierte Flügelstürmer ist nicht nur Gegenstand aktueller 1. FC Köln Transfergerüchte. Auch RattenBall Leipzig soll der Bundesliga Transfernews zufolge ein Auge auf die 96-Nachwuchskraft geworfen haben.

Besonders in Köln steht Momuluh hoch im Kurs. Schließlich schreibt die Lokalzeitung weiter, dass FC-Trainer Steffen Baumgart sehr vom torgefährlichen Flügelflitzer angetan ist und er den Angreifer höchstpersönlich auf die Wunschliste der Domstädter gepackt haben soll.

Vertrag läuft aus: Krallt sich 1. FC Köln ablösefreien Momuluh?

Kein Wunder, denn Monju Momuluh passt ins bevorzugte Beuteschema von Baumgart. Denn der 1,81 Meter große und wendige Rechtsfuß ist extrem schnell. Darüber hinaus gilt er als äußerst dribbelstark. Momuluh fühlt sich zwar auf der rechten offensiven Außenbahn am wohlsten, kann aber auch den linken Flügel beackern oder im Zentrum als hängende Spitze agieren. Auch diese Variabilität ist ganz nach dem Geschmack der Kölner Übungsleiters.

Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sich Monju Momuluh bei Hannover 96 im letzten Vertragsjahr befindet. Entsprechend wäre ein 1. FC Köln Transfer des 96-Sturmtalents im kommenden Sommer ablösefrei. Wenngleich eine Verpflichtung von Momuluh angesichts eines Marktwerts von überschaubaren 100.000 Euro mit einer überschaubaren Ablöse verbunden wäre.

Hannover 96 hofft auf Momuluh-Verbleib: „Wollen ihn gerne binden“

Zweitligist Hannover 96 will Monju Momuluh aber keinesfalls kampflos auf dem Transfermarkt verlieren und einen Wechsel ins Kölner RheinEnergieStadion oder nach Leipzig verhindern. Die Niedersachsen streben eine Vertragsverlängerung mit dem Nachwuchsspieler an, der im Februar 21 wird und auf den Sprung zu den Profis drängt. Auf sein Profidebüt wartete Momuluh bislang vergebens.

„In der Tat ist es so, dass wir ihn gerne binden würden. Es ist aber nichts fix“, ließ H96-Manager Marcus Mann in dem Hannover 96 Transfergerücht wissen. „Er hat ein gutes Tempo, jetzt kommen die Tore dazu“, lobt Mann den Leistungssprung von Monju Momuluh weiter. Hannover hat seinem Youngster, der 2017 in der Jugendakademie landete, einen Profivertrag vorgelegt. In der 2. Liga mischt Hannover 96 zwar als Tabellenfünfter im Aufstiegskampf mit. Dennoch könnte Momuluh den Rufen aus der Bundesliga folgen und die Roten Richtung Köln oder Leipzig verlassen.