Transfergerüchte: 1. FC Köln flirtet mit Moutoussamy! Auch Bayer Leverkusen ist interessiert

Montag, 17.07.2023 - 10:16 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Kommt es ausgerechnet zwischen den rivalisierenden Rhein-Nachbarn 1. FC Köln und Bayer Leverkusen zum Wettstreit auf dem Transfermarkt? Die beiden Bundesligisten haben offenbar ein Auge auf Samuel Moutoussamy vom FC Nantes geworfen. Der zentrale Mittelfeldmann wird als „spannender Geheimtipp“ betitelt, mit dem sich neben dem VfL Wolfsburg auch noch einige Klubs aus dem Ausland beschäftigen sollen.

Mit Jacob Christensen hat der 1. FC Köln einen ablösefreien Nachfolger für den zum Ligarivalen Eintracht Frankfurt abgewanderten Sechser Ellyes Skhiri an Land gezogen. Doch der Effzeh scheint noch weitere Verstärkung für das Mittelfeldzentrum auf der Liste zu haben. Zumindest machen in der Bundesliga Gerüchteküche entsprechende 1. FC Köln Transfergerüchte die Runde.

Samuel Moutoussamy: Führt nächster Karriereschritt zum 1. FC Köln?

Der 1. FC Köln soll seine Fühler nach Samuel Moutoussamy ausgestreckt haben, wie die Kollegen von „fussballtransfers.com“ berichten. Der 26-Jährige agiert beim FC Nantes vornehmlich auf der Acht, kann aber auch den defensiveren Part in der Schaltzentrale bekleiden und auf den Flügeln aushelfen.

Moutoussamy zählte beim Fast-Absteiger aus Nantes, die die Ligue 1-Saison auf Rang 16 beendeten, zu den wenigen Konstanten und Lichtblicken. Doch der 1,76 Meter große Linksfuß scheint bereit für den nächsten Karriereschritt zu sein. Führt dieser nach Köln ins RheinEnergieStadion?

FC Nantes verlangt angemessene Ablöse für Köln-Flirt Moutoussamy

Vertraglich ist der zentrale Mittelfeldspieler nur noch bis 2024 an den FC Nantes gebunden, aus dessen Jugendakademie Samuel Moutoussamy stammt. Somit verspüren die Kanarienvögel auch einen gewissen Verkaufsdruck bei ihrem Eigengewächs, der längst zur Stammkraft und einen Leistungsträger avanciert ist.

Als Ablöse für Moutoussamy werden in der 1. FC Köln Transfernews 3 bis 5 Millionen Euro aufgeführt. Ein fairer Preis, zumal der kongolesische Nationalspieler (22 Länderspiele) im besten Fußballeralter ist, einen Marktwert von 5 Mio. Euro hat und Stammspieler in der Ligue 1 (118 Einsätze, dabei 2 Tore und 6 Vorlagen) ist. Dennoch erscheint es fraglich, dass sich die 1. FC Köln Transfergerüchte um Moutoussamy weiter erhärten.

FC-Konkurrenz: Auch Bayer Leverkusen angeblich an Moutoussamy interessiert

Zum einen haben die FC-Verantwortlichen auf anderen Positionen größeren Bedarf. So sondieren die Geißböcke den Transfermarkt nach einem Ersatztorwart, einen Rechtsverteidiger und eventuell soll noch ein schneller Flügelstürmer in die Domstadt geholt werden. Zum anderen ist die Konkurrenz bei Samuel Moutoussamy groß und namhaft.

So soll aus der Bundesliga auch Bayer Leverkusen Interesse am Mittelfeldakteur bekunden. Zwar ist der Werksklub im Mittelfeldzentrum angesichts von u.a. Robert Andrich, Neuzugang Granit Xhaka, Exequiel Palacios sowie Youngster Gustavo Puerta und auch Kerem Demirbay und Nadiem Amiri gut bestückt. Doch da Demirbay und Amiri in der BayArena als Verkaufskandidaten gehandelt werden, könnte Samuel Moutoussamy eine interessante Ergänzung sein.

Namhafte Transfer-Konkurrenz: FC Chelsea mischt auch mit

Darüber hinaus kursierten im Mai auch vage VfL Wolfsburg Transfergerüchte um Moutoussamy, die aber aktuell nicht heiß sind. Allerdings müssten sich der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen noch gegen diverse ausländische Konkurrenten im Transfer-Gerangel behaupten.

Schließlich werden auch der Racing Straßburg, RSC Anderlecht und sogar der FC Chelsea in der Transfernews aufgeführt. Die Werkself aus Leverkusen kann immerhin noch mit der Teilnahme an der Europa League locken, der 1. FC Köln verpasste hingegeben das internationale Geschäft.