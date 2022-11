Transfergerüchte: 1. FC Köln - Interesse an Michael Martin vom SV Ried

Dienstag, 15.11.2022 - 10:19 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Beim 1. FC Köln nimmt die Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Ellyes Skhiri, dessen Kontrakt ausläuft, langsam Fahrt auf. Laut aktueller 1. FC Köln Transfernews spielt hierbei Michael Martin eine Rolle. Der Mittefeldakteur überzeugt derzeit in Österreich und scheint das Interesse der Domstädter geweckt zu haben.

Spätestens nach der Saison werden sich wohl die Wege von Ellyes Skhiri und dem 1. FC Köln trennen. Der 27-jährige Tunesier macht keine Anstalten, seinen auslaufenden Vertrag beim Effzeh zu verlängern. Somit könnten die Kölner einzig in der Transferperiode im Winter noch einmal eine Ablöse für den Skhiri kassieren, andernfalls droht ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer.

Michael Martin als Skhiri-Nachfolger? 1. FC Köln blickt nach Österreich

Bitter für den 1. FC Köln, zumal Stammspieler Skhiri, der sich mit Tunesien bei der bevorstehenden Wüsten-WM im Katar ins Schaufenster stellen kann, mit einem Marktwert von 13 Millionen Euro der wertvollste Akteur im FC-Kader ist. Nun scheinen die Domstädter in Österreich einen möglichen Skhiri-Nachfolger entdeckt zu haben.

Michael Martin vom SV Ried soll das Interesse des 1. FC Köln geweckt haben. Diese 1. FC Köln Transfergerüchte bringt „Sky“ in Umlauf. Demnach steht der 22-Jährige bei den Geißböcken auf der Liste.

1. FC Köln Transfer von Ried-Stammkraft Martin locker zu stemmen

Martin ist beim österreichischen Erstligisten im zentralen Mittelfeld eine feste Größe. In 15 von 16 Ligaspielen stand der deutsche Fußballlegionär für den SVR in der Startelf, wobei er abgesehen vom 1. Spieltag auch stets die vollen 90 Minuten mitmischte. Dabei verbuchte der gebürtige Crailsheimer, der nur ein Pflichtspiel aufgrund einer Blessur verpasste, eine Torvorlage

An den SV Ried, Tabellenvorletzter der österreichischen Bundesliga, ist Köln-Flirt Michael Martin noch bis 2024 vertraglich gebunden. Im Arbeitspapier ist aber noch eine Option für ein weiteres Jahr verankert. Bei „transfermarkt.de“ wird der Marktwert des 1,80 Meter großen Mittelfeldakteurs auf 400.000 Euro geschätzt. Damit dürfte auch finanziell ein 1. FC Köln Transfer grundsätzlich möglich sein.

1. FC Köln: Michael Martin kein gleichwertiger Skhiri-Ersatz

Während seiner Jugend war Michael Martin je zwei Jahre beim 1. FC Heidenheim (2015-2017) und VfL Bochum (2017-2019) aktiv, doch der Sprung zu den Profis ließ noch auf sich warten. Nach kurzweiligen wie unterklassigen Engagements bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall und dem FC Bayern Alzenau zog es den damals vereinslosen Martin erst vor rund einem Jahr in die Alpenrepublik.

Der Spielgestalter schloss sich dem Zweitligisten Vorwärts Steyr an und nach einer starken Spielzeit (4 Tore in 14 Spielen) wechselte Michael Martin im vergangenen Sommer ablösefrei zum SV Ried. Man darf gespannt sein, ob sich die Berichte in der 1. FC Köln Gerüchteküche um Martin bewahrheiten. Sollte Martin an seine guten Leistungen anknüpfen, ist ein Wechsel ins RheinEnergieStadion durchaus denkbar. Wenngleich Michael Martin, der hierzulande nie höher als Regionalliga kickte, aber nicht ein Eins-zu-eins-Ersatz für Köln-Star Skhiri angesehen werden darf.